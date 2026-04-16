Шахтер прибыл на стадион АЗ Алкмаара перед важным матчем в Лиге конференций

В четверг, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся нидерландский «АЗ Алкмаар» донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на арене «AFAS Stadion». Стартовый свисток главного арбитра Свена Яблонски (Германия) прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Прес-служба донецкого клуба опубликовала фото футболистов, который прибыли на арену, где состоится решающий матч за выход в полуфинал турнира.

В первом поединке подопечные Арды Турана розгромили нидерландского соперника со счетом 3:0. Результативными ударами отметились Педриньо и Алиссон Сантана (дубль).

Победитель пары «АЗ Алкмаар» – «Шахтер» в полуфинале турнира сыграет против сильнейшего в противостоянии «Кристал Пэлас» – «Фиорентина» (3:0 в первом матче).

ФОТО. Шахтер прибыл на стадион АЗ Алкмаара перед матчем в Лиге конференций