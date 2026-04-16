Лига конференций
16 апреля 2026, 19:19
Шахтер прибыл на стадион АЗ Алкмаара перед важным матчем в Лиге конференций

Поединок 1/4 финала состоится в четверг, 16 апреля, в 19:45 по киевскому времени

В четверг, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся нидерландский «АЗ Алкмаар» донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на арене «AFAS Stadion». Стартовый свисток главного арбитра Свена Яблонски (Германия) прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Прес-служба донецкого клуба опубликовала фото футболистов, который прибыли на арену, где состоится решающий матч за выход в полуфинал турнира.

В первом поединке подопечные Арды Турана розгромили нидерландского соперника со счетом 3:0. Результативными ударами отметились Педриньо и Алиссон Сантана (дубль).

Победитель пары «АЗ Алкмаар» – «Шахтер» в полуфинале турнира сыграет против сильнейшего в противостоянии «Кристал Пэлас» – «Фиорентина» (3:0 в первом матче).

ФОТО. Шахтер прибыл на стадион АЗ Алкмаара перед матчем в Лиге конференций

По теме:
Страсбург – Майнц. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Лига конференций. Матчи 1/4 финала, 16 апреля. Смотреть онлайн LIVE
АЗ Алкмаар – Шахтер. Лига конференций. Видео голов и обзор (обновляется)
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Бокс | 16 апреля 2026, 07:32 15
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса

Василий служит в церкви

Арда Туран выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛК против АЗ Алкмаара
Футбол | 16 апреля 2026, 18:37 1
Арда Туран выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛК против АЗ Алкмаара
Арда Туран выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛК против АЗ Алкмаара

Поединок 1/4 финала состоится в четверг, 16 апреля, в 19:45 по киевскому времени

Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Футбол | 16.04.2026, 00:49
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Футбол | 16.04.2026, 18:09
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 07:00
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
15.04.2026, 00:05 52
Футбол
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44 2
Другие виды
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
15.04.2026, 06:32 8
Футбол
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 10
Футбол
