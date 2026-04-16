16 апреля 2026, 18:31 | Обновлено 16 апреля 2026, 19:44
ОФИЦИАЛЬНО. Месси выкупил 100% акций испанского клуба

Аргентинец стал владельцем Корнельи

16 апреля 2026, 18:31 | Обновлено 16 апреля 2026, 19:44
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси приобрел клуб третьего испанского дивизиона «Корнелья».

Отмечается, что 38-летний футболист выкупил 100% акций клуба.

«Корнелья» набрала 55 очков в 30 матчах сезона и идет на третьем месте в турнирной таблице Терсер КИФФ – Группа 5.

В 2026 году Лионель Месси провел 6 матчей в MLS, отличившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее Лионель Месси остался без главного тренера.

Реал определился с будущим Арбелоа после вылета из Лиги чемпионов
Роналду не выдержал правды о Месси и отписался – Линекер
Реал не определился по поводу тренера. Возникла одна проблема
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Футбол | 16 апреля 2026, 09:23 24
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии

Пако Буйо раскритиковал игру украинского вратаря

Жозе Моуриньо решил попрощаться с футболистом Бенфики и сборной Украины
Футбол | 16 апреля 2026, 18:27 3
Жозе Моуриньо решил попрощаться с футболистом Бенфики и сборной Украины
Жозе Моуриньо решил попрощаться с футболистом Бенфики и сборной Украины

Именитый португальский специалист больше не заинтересован в услугах Георгия Судакова

Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 08:49
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
ЛК или УПЛ? Туран и Шахтер могут иметь стратегически разные приоритеты
Футбол | 16.04.2026, 12:55
ЛК или УПЛ? Туран и Шахтер могут иметь стратегически разные приоритеты
ЛК или УПЛ? Туран и Шахтер могут иметь стратегически разные приоритеты
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Футбол | 16.04.2026, 00:49
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Це клуб не третього, а пʼятого (!) дивізіону. Ліга хоча і називається "Терсера" (третя), але в піраміді іспанського футболу займає пʼяту сходинку після Ла Ліги, Ла Ліги 2, Прімера Федерасьйон і Сегунда Федерасьйон. І якщо вже бути геть прискіпливими, то і називається клуб не "Корнелья", а "Курналя" каталанською (наголос на останній склад), або "Корнея" іспанською (теж наголос на останню). Але ви, певно, підгледіли в російській Вікіпедії, де вона як "Корнелья" записана. Та й то таке...
так себе инвестиция
Цікаво
Популярные новости
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 10
Футбол
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 12
Футбол
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44 2
Другие виды
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
15.04.2026, 00:05 52
Футбол
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 15
Футбол
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
16.04.2026, 08:02 18
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
