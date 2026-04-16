ОФИЦИАЛЬНО. Месси выкупил 100% акций испанского клуба

Легендарный аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси приобрел клуб третьего испанского дивизиона «Корнелья».

Отмечается, что 38-летний футболист выкупил 100% акций клуба.

«Корнелья» набрала 55 очков в 30 матчах сезона и идет на третьем месте в турнирной таблице Терсер КИФФ – Группа 5.

В 2026 году Лионель Месси провел 6 матчей в MLS, отличившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее Лионель Месси остался без главного тренера.