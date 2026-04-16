ОФИЦИАЛЬНО. Месси выкупил 100% акций испанского клуба
Аргентинец стал владельцем Корнельи
Легендарный аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси приобрел клуб третьего испанского дивизиона «Корнелья».
Отмечается, что 38-летний футболист выкупил 100% акций клуба.
«Корнелья» набрала 55 очков в 30 матчах сезона и идет на третьем месте в турнирной таблице Терсер КИФФ – Группа 5.
В 2026 году Лионель Месси провел 6 матчей в MLS, отличившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее Лионель Месси остался без главного тренера.
🚨 BREAKING: Lionel Messi buys Spanish 3rd division club UE Cornellà. ✍🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2026
Catalunya based club will be owned by Leo Messi for its 100%.
