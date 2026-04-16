Александра Олейникова – Анна Бондар. Прогноз, анонс на матч WTA 250 в Руане
Поединок 1/8 финала состоится 16 апреля не ранее 20:30 по Киеву
16 апреля, в рамках второго круга турнира в Руане, между собой сыграют Александра Олейникова (WTA 70) – Анна Бондар (WTA 65).
Начало матча запланировано на 20:30 по киевскому времени.
Александра Олейникова
Для Олейниковой этот сезон первый полноценный на топ-уровне, где она играет против сильнейших теннисисток мира. Украинка уже почувствовала, что такое мейджор, сыграла в финале челленджера, дошла до полуфинала турнира WTA. Стиль игры спортсменки отличается, также есть большая воля к победе и характер.
В Руане Олейникова столкнулась с трудностями уже в первом круге, где прошла непростую австрийку Лилли Таггер – 6:3, 4:6, 6:4, в последнем сете украинка смогла отыграться с 1:4. Теннисистка сейчас в хорошей форме и способна показывать качественный теннис. В следующем круге украинка может сыграть с победителем пары Ван – Кырстя.
Анна Бондар
У венгерки в этом сезоне 13 побед при 9 поражениях, хотя сложно вспомнить яркие выступления. В этом сезоне Бондар ни разу на турнирах не выигрывала больше двух встреч кряду.
Свой путь в Руане спортсменка начала с непростой победы над француженкой Армони Тан – 6:2, 4:6, 6:0. Несмотря на посредственные результаты, теннисистка в рейтинге смогла подняться на девять позиций с начала года. Прорыва от Бондар я не жду она крепкий середняк, но не более того.
Личные встречи
Теннисистки играли между собой всего раз, встреча состоялась чуть больше двух месяцев назад, тогда в Клуж-Напока украинка одержала победа 6:4, 6:4.
Прогноз
Букмекеры дают теннисисткам примерно равные шансы на успех, они близко находятся в рейтинге, да и близки по уровню. Я отдам преимущество украинской спортсменки, мотивируя это тем, что она уже недавно обыгрывала Бондар.
Также отмечу, что к игре Олейниковой сложно приспособиться, с этим и могут возникнуть трудность у венгерки. Поставлю здесь на чистую победу украинской спортсменки за коэффициент 2.
Прогноз Sport.ua: Победа Олейниковой за 2.00.
