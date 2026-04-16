Италия16 апреля 2026, 14:56 | Обновлено 16 апреля 2026, 14:57
В Интере рассказали, кто будет тренировать команду в следующем сезоне
Кристиан Киву остается в миланском гранде
Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил о том, что румынский специалист Кристиан Киву продолжит тренировать команду в следующем сезоне:
«Он, очевидно, останется, он снова будет с нами. Киву – один из лучших молодых тренеров в Европе», – заявил президент итальянского гранда.
С командой Кристиан Киву работает с лета 2025 года, он заменил Симоне Индзаги, ушедшего в «Аль-Хиляль». Соглашение между клубом и специалистом рассчитано до лета 2027 года.
Ранее сообщалось о том, что Диего Симеоне может возглавить «Интер».
Ківу побуде поки закінчиться контракт Сімеоне з Атлетіко
