В Интере рассказали, кто будет тренировать команду в следующем сезоне

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил о том, что румынский специалист Кристиан Киву продолжит тренировать команду в следующем сезоне:

«Он, очевидно, останется, он снова будет с нами. Киву – один из лучших молодых тренеров в Европе», – заявил президент итальянского гранда.

С командой Кристиан Киву работает с лета 2025 года, он заменил Симоне Индзаги, ушедшего в «Аль-Хиляль». Соглашение между клубом и специалистом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что Диего Симеоне может возглавить «Интер».