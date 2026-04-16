  4. В Интере рассказали, кто будет тренировать команду в следующем сезоне
16 апреля 2026, 14:56 | Обновлено 16 апреля 2026, 14:57
В Интере рассказали, кто будет тренировать команду в следующем сезоне

Кристиан Киву остается в миланском гранде

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил о том, что румынский специалист Кристиан Киву продолжит тренировать команду в следующем сезоне:

«Он, очевидно, останется, он снова будет с нами. Киву – один из лучших молодых тренеров в Европе», – заявил президент итальянского гранда.

С командой Кристиан Киву работает с лета 2025 года, он заменил Симоне Индзаги, ушедшего в «Аль-Хиляль». Соглашение между клубом и специалистом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что Диего Симеоне может возглавить «Интер».

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Ківу побуде поки закінчиться контракт Сімеоне з Атлетіко 
