За АЗ: базовые азы фанатизма

Алкмар – это 120-тысячный город в Северной Голландии, хорошо известный архитектурными достопримечательностями ХV–XVI вв., музеем национального пива, уникальным музеем сыра (настоящее сырное сияние!) и… музеем «Битлз». Какой стороной «Битлз» к Алкмару? Дело в том, что именно в этом городе была изготовлена ​​первая гитара знаменитой группы. На футбольной карте Алкмар представляет весьма заметная как в Нидерландах, так и в целом в Старом Свете команда АЗ. А фанатское сообщество «Сырных фермеров» представляет собой своеобразный симбиоз кажущейся простоватости (фермеры же, некоторые из недругов зовут алкмарцев просто «селюками») и битловской революционности.

Ультрас-группировка Ben-Side была образована в далеком уже 1977 г. Названа в честь Яна ван дер Бена – знаменитого сотрудника клуба АЗ (собственно, одного из отцов-основателей нового клуба в 1967-м) в золотую эпоху футбола Нидерландов, то есть в конце 1960-х – в первой половине 1970-х. Ян был неординарной личностью. Мечтал о карьере морского офицера, однако Вторая мировая война перечеркнула эти планы. Парень присоединился к движению сопротивления, обеспечивал, в частности, поставки продовольствия. Его послевоенный бизнес заключался в импорте и экспорте овощей и фруктов. Футбол любил с детства, в молодые годы играл в команде родного города – Схагена (25 км от Алкмара). В годы зрелости принял активное участие в менеджменте алкмарских футбольных клубов. Ян искренне проникался фанатскими проблемами и всячески содействовал самым ярым болельщикам АЗ. К сожалению, ушел из жизни в 1975 г. в 53-летнем возрасте от сердечного приступа. Кроме трибуны в Алкмаре, в его честь названа улица в родном Схагене.

Собственно, именно в 1977 г. – весной – самые преданные фаны АЗ громко заявили о себе в околофутболе, встряв в драки на выезде в Роттердаме против многочисленных и агрессивных поклонников тамошнего «Фейенорда». Кто кому намял бока, сейчас сложно сказать (слишком уж давно это было), версии сторон, как водится, диаметрально разнятся. Летом того же года алкмарские фаны крепко подрались с болельщиками «Харлема» во время межсезонного турнира. А уже осенью 1977 г. те же горячие алкмарские парни стали использовать название Ben-Side – в честь упоминавшегося футбольного деятеля и трибуны своего стадиона, названной именем функционера.

Политические взоры алкмарского фанатья? Идентифицировать их как правых или левых не получается. Их политическая (или, скорее, аполитичная) платформа – это футбол, а среди ярых поклонников АЗ есть сторонники разных политических лагерей. В 1986 г. фанаты АЗ стали инициаторами большой потасовки с фанами ПСВ. После этой стычки аббревиатурщиков были арестованы 28 человек, а 16-летний поклонник ПСВ получил ножевое ранение и был доставлен в больницу.

Примечательно, что бенсайдовцы исповедовали стоячую поддержку своих любимцев. И когда трибуна Ben-Side была переоборудована на сугубо сидячую, переместились на другую, которая еще долго оставалась лишенной мест для сидения. В дальнейшем же, когда весь стадион был оборудован индивидуальными пластиковыми сиденьями, несколько состарившиеся и местами поседевшие, но непоколебимые в своей преданности мужчины из Ben-Side рассредоточились по разным углам стадиона.

Летом 2006 г. АЗ переехал на новый стадион. И одну из трибун там назвали «Трибуной ван дер Бена». В 2015 г. была возрождена стоячая трибуна – нечастое явление в футбольной Европе, где большое внимание уделяют проблемам безопасности на стадионах. Наблюдатели отмечали, что это ощутимо улучшило атмосферу на стадионе и поспособствовало слаженной шумовой поддержке «Сырных фермеров». Однако и о сугубо хулиганской стороне дела некоторые горячие головы не забывали. В 2017 г. фаны АЗ сошлись в драке 20 на 20 с давними оппонентами, поддерживающими «Фейеноорд». Свою драку алкмарцы по крайней мере не проиграли. Для налаживания сотрудничества с фан-сообществом, подобном тому, что было во времена ван дер Бена, в январе 2018 г. клуб АЗ ввел в штатное расписание новую единицу – офицера по связи с болельщиками.

В 2019 г. на домашнюю игру в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед» алкмарское фанатье подготовило яркий баннер с надписью «Время сиять», картой Европы, в эпицентре которой Алкмар и АЗ, и часами, символизирующими начало отсчета новой эпохи – процветания любимого клуба.

В августе 2019 г. новостными лентами пронеслась информация об обрушении крыши стадиона (накануне матча алкмарцев против нашего «Мариуполя»). Тому причиной – совокупность факторов: сильный шквалистый ветер, установка на крыше массивных солнечных панелей, а также ошибки в проектировании и некачественность сварочных швов, которые постепенно разрушались из-за коррозии еще с начала открытия арены. Новая реконструкция стадиона, учитывая эту оказию, предусматривала замену сидений в некоторых секторах удобными стоячими местами. Кроме того, площадь для стояния была увеличена добавлением 6-ти верхних рядов. Таким образом, общее количество мест для стояния и соответственно для самой яростной торсиды достигло 1200. Пожалуй, излишне говорить о том, что абонементы на все эти места регулярно выкупаются.

В 2013–2021 гг. существовало объединение Alkmaar Fanatics, эмблемой которых был зловещий бульдог, однако 5 лет назад эта группировка стала составной частью Ben-Side Loyals. Собственно, тогда в фан-движении АЗ была предпринята успешная попытка объединения всех имеющихся групп в одно огромное сообщество. 15 евро составляет годовой членский взнос в эту общину. На собранные средства производят флаги, баннеры, создают пиротехнические эффекты. Особенно гордятся тем, что вот уже 10 лет на всех без исключения домашних и за малым исключением на выездных играх у бенсайдовцев есть барабан.

В ноябре 2021 г. был совершен дерзкий поступок: во время карантинных ограничений в Нидерландах члены Ben-Side ворвались на закрытый для болельщиков матч против клуба НЕК. Приблизительно на 15-й минуте игры они начали запускать сигнальные ракеты и фейерверки, а у некоторых слишком горячих сорвиголов даже получилось попасть на поле. Судье пришлось остановить игру и подождать, пока охрана выведет нарушителей.

В позапрошлом году фаны АЗ вызывающе повели себя в Лондоне. Недовольные поражением своих любимцев от «Вест Хэма» в полуфинале Лиги конференций, они попытались напасть на зрительские места, где сидели семьи игроков лондонского клуба. Однако их оттеснили болельщики «молотков». Да даже игроки «Вест Хэма» готовы были отдубасить хулиганов из Сырной столицы Нидерландов, ведь те намеревались причинить боль их близким родственникам. Тогдашний наставник АЗ Паскаль Янсен осудил действия поклонников своего клуба: «Мне стыдно. Нужно контролировать свои эмоции даже в вечер поражения».

Но не хулиганизмом единым… Ультрас АЗ завоевали репутацию в том числе и благодаря своей страстной гостевой поддержке. В Эредивизи в среднем 600 фанов отправляются на выезд, а на эйндховенских поединках против ПСВ аудитория фанов АЗ, как правило, вдвое больше. Несколько лет назад алкмарцев поддерживало в Эйндховене почти 1500 преданных поклонников. Все большим становится количество фанов «Сырных фермеров» на выездных евроматчах.

В ноябре 2025 г. сотни алкмарских болельщиков прошли маршем по южному Лондону перед матчем Лиги конференций против «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхерст Парк». Группа шла около 45 минут в сопровождении полиции, вдоль маршрута фанаты запускали фейерверки и дымовые шашки. Болельщики отчаянно размахивали красными, белыми и черными флажками и шарфами, превращая улицы в красочное и шумное шоу за несколько часов до начала матча.

Несмотря на определенное количество реорганизаций, современные бенсайдовцы бережно относятся к своей истории, сплошь и рядом подчеркивая, что берут свое начало с 1977 г. В частности, фирменные футболки группировки с эмблемой Ben-Side и надписью «Город грез» стоимостью 45 евро содержат цифры года начала организованной поддержки АЗ. Впрочем, модерный мерч акцентирует внимание и на слове Loyals как составляющей современного названия.

Что ж, горняков сегодня ожидает немалое давление трибун. И уж кто-кто, а фаны АЗ уверены, что борьба за выход в полуфинал Лиги конференций далеко не закончена.

Алексей РЫЖКОВ