Флорентино ПЕРЕС: «Он навсегда останется в нашей памяти»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о смерти легендарного защитника Хосе Эмилио Снтамарии:

«Сантамария навсегда останется в памяти как один из величайших символов нашего клуба. Он был частью команды, которая навсегда останется в памяти всех мадридистов и всех футбольных болельщиков по всему миру. Вместе с Ди Стефано, Пушкашем, Генто и Копой эта команда начала строить миф о «Реале». Сантамария всегда олицетворял ценности нашего клуба, и до самого последнего момента «Реал» Мадрид был главной страстью его жизни».

За «Реал» уругваец сыграл 337 матчей, завоевал 4 Кубка европейских чемпионов, 1 Межконтинентальный кубок, 6 титулов Ла Лиги и 1 Кубок Испании.