  4. В мадридском Реале произошел скандал
18 апреля 2026, 00:02
В мадридском Реале произошел скандал

Поссорились Беллингем и Винисиус

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жиниор

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем эмоционально отреагировал на действия Винисиуса Жуниора во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

Инцидент произошел на 83-й минуте встречи, когда у «сливочных» еще был шанс переломить ход противостояния. Беллингем остался недоволен решением партнера, который не отдал пас в перспективной атаке.

В ответ бразилец резко ответил англичанину, что привело к словесной перепалке прямо на поле.

«Чего ты хочешь? Что тебе нужно? Заткни свой рот», — сказал бразилец англичанину.

Отметим, что мадридский клуб уступил «Баварии» по сумме двух матчей (4:6) и завершил выступления в турнире на стадии четвертьфинала.

По теме:
ФОТО. Экс-тренер Реала показал, чем занимается после увольнения
Реал U-19 – ПСЖ U-19 – 1:1 (пен. 5:4). Драма в полуфинале ЮЛУ. Видео голов
Желтая для украинца. Реал и ПСЖ по пенальти определили финалиста ЮЛУ
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Футбол | 17 апреля 2026, 08:05 2
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии

Виктор – о Лунине

В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Футбол | 17 апреля 2026, 08:41 11
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич

Команду может возглавить Мальдера

Палмера веселят слухи об уходе из Челси в гранд из Манчестера
Футбол | 17.04.2026, 23:59
Палмера веселят слухи об уходе из Челси в гранд из Манчестера
Палмера веселят слухи об уходе из Челси в гранд из Манчестера
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Футбол | 17.04.2026, 06:05
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Динамо – Шахтер. Стало известно, когда состоится топ-матч УПЛ
Футбол | 17.04.2026, 20:45
Динамо – Шахтер. Стало известно, когда состоится топ-матч УПЛ
Динамо – Шахтер. Стало известно, когда состоится топ-матч УПЛ
ну добре хочь Джуда расистом не назвав))
Популярные новости
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
16.04.2026, 19:31 64
Теннис
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 8
Футбол
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00 1
Футбол
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
16.04.2026, 10:13 6
Футбол
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 22
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.04.2026, 23:51
Бокс
