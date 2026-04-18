В мадридском Реале произошел скандал
Поссорились Беллингем и Винисиус
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем эмоционально отреагировал на действия Винисиуса Жуниора во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).
Инцидент произошел на 83-й минуте встречи, когда у «сливочных» еще был шанс переломить ход противостояния. Беллингем остался недоволен решением партнера, который не отдал пас в перспективной атаке.
В ответ бразилец резко ответил англичанину, что привело к словесной перепалке прямо на поле.
«Чего ты хочешь? Что тебе нужно? Заткни свой рот», — сказал бразилец англичанину.
Отметим, что мадридский клуб уступил «Баварии» по сумме двух матчей (4:6) и завершил выступления в турнире на стадии четвертьфинала.
🚨 بيلينغهام كان غاضب من فينيسيوس لعدم التمرير وفينيسيوس يرد عليه :— Insider Real (@RMCFarab) April 15, 2026
"ماذا تُريد؟ ماذا تُرد؟ أخرس وأغلق فمك".
