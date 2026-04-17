Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии

После вылета из Лиги чемпионов мадридский «Реал» оказался перед необходимостью принятия серьезных кадровых решений. Поражение от «Баварии» обнажило проблемы в составе, и сразу несколько игроков оказались под критикой.

Больше всего вопросов возникло к Эдуардо Камавинге, чья красная карточка в концовке матча существенно повлияла на результат. В клубе недовольны его нестабильностью, поэтому не исключается трансфер уже летом.

Также сомнения вызывает форма Трента Александра-Арнольда, который из-за травм и слабой игры в обороне не оправдал ожиданий. Кроме того, под вопросом будущее тренера Альваро Арбелоа, ведь команда рискует завершить сезон без трофеев.

Отдельно отмечаются проблемы с новичками и позицией вратаря – Андрей Лунин не убедил в статусе надежного дублера для Тибо Куртуа и также может покинуть клуб.