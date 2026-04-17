Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Украинец может покинуть клуб
После вылета из Лиги чемпионов мадридский «Реал» оказался перед необходимостью принятия серьезных кадровых решений. Поражение от «Баварии» обнажило проблемы в составе, и сразу несколько игроков оказались под критикой.
Больше всего вопросов возникло к Эдуардо Камавинге, чья красная карточка в концовке матча существенно повлияла на результат. В клубе недовольны его нестабильностью, поэтому не исключается трансфер уже летом.
Также сомнения вызывает форма Трента Александра-Арнольда, который из-за травм и слабой игры в обороне не оправдал ожиданий. Кроме того, под вопросом будущее тренера Альваро Арбелоа, ведь команда рискует завершить сезон без трофеев.
Отдельно отмечаются проблемы с новичками и позицией вратаря – Андрей Лунин не убедил в статусе надежного дублера для Тибо Куртуа и также может покинуть клуб.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах разобралась с Линдой Носковой в матче 1/4 финала
Команду может возглавить Мальдера
А то его Мама пристроила, пользуясь знакомством с Пересом.
А он команде бесполезен. Да он много забивает, забил 23 мяча, но забивает он не больше, чем создала команда.
Я понимаю, если бы Реал действительно забил 100 голов на данный момент, но их 64.
У Барсы на 20 больше.
Я уже не говорю про Баварию, у которой уже давно за 100 и она опережает второе место на 40 мячей.
Продать Мбаппе и усилить защиту, а свои голы команда и без него забьет.