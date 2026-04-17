  Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
17 апреля 2026, 22:42
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии

Украинец может покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

После вылета из Лиги чемпионов мадридский «Реал» оказался перед необходимостью принятия серьезных кадровых решений. Поражение от «Баварии» обнажило проблемы в составе, и сразу несколько игроков оказались под критикой.

Больше всего вопросов возникло к Эдуардо Камавинге, чья красная карточка в концовке матча существенно повлияла на результат. В клубе недовольны его нестабильностью, поэтому не исключается трансфер уже летом.

Также сомнения вызывает форма Трента Александра-Арнольда, который из-за травм и слабой игры в обороне не оправдал ожиданий. Кроме того, под вопросом будущее тренера Альваро Арбелоа, ведь команда рискует завершить сезон без трофеев.

Отдельно отмечаются проблемы с новичками и позицией вратаря – Андрей Лунин не убедил в статусе надежного дублера для Тибо Куртуа и также может покинуть клуб.

Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Эдуардо Камавинга Трент Александер-Арнольд Альваро Арбелоа Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
В первую очередь  Реалу надо избавиться от Мбаппе.
А то его Мама пристроила, пользуясь знакомством с Пересом.
А он команде бесполезен. Да он много забивает, забил 23 мяча, но забивает он не больше,  чем создала команда.
Я понимаю, если бы Реал действительно забил 100 голов на данный момент, но их 64.
У Барсы на 20 больше.
Я уже не говорю про Баварию, у которой уже давно за 100 и она опережает второе место на 40 мячей.
Продать Мбаппе и усилить защиту, а свои голы команда и без него забьет.
