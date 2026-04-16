ФОТО. Фанаты Баварии выбесили Мбаппе перед матчем: что случилось?

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе остался недоволен после того, как болельщики «Баварии» сорвали минуту молчания перед матчем Лиги чемпионов

Тишина была посвящена легенде мадридского клуба Хосе Эмилио Сантамарии, однако часть фанатов начала шуметь еще до завершения церемонии. Мбаппе, стоя рядом с партнерами, отреагировал сразу – отвернулся и покачал головой, явно выражая недовольство.

Инцидент вызвал резкую реакцию в соцсетях: болельщики раскритиковали поведение трибун, назвав его неуважительным. Многие отметили, что подобные моменты должны оставаться вне футбольных эмоций.

Ситуация быстро стала одной из главных тем вокруг матча, затмив атмосферу уважения, которая должна была сопровождать память о легенде «Реала».