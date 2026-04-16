Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Фанаты Баварии выбесили Мбаппе перед матчем: что случилось?
Другие новости
Мбаппе был огорчен поведением фанов Баварии

Кадр из трансляции: Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе остался недоволен после того, как болельщики «Баварии» сорвали минуту молчания перед матчем Лиги чемпионов

Тишина была посвящена легенде мадридского клуба Хосе Эмилио Сантамарии, однако часть фанатов начала шуметь еще до завершения церемонии. Мбаппе, стоя рядом с партнерами, отреагировал сразу – отвернулся и покачал головой, явно выражая недовольство.

Инцидент вызвал резкую реакцию в соцсетях: болельщики раскритиковали поведение трибун, назвав его неуважительным. Многие отметили, что подобные моменты должны оставаться вне футбольных эмоций.

Ситуация быстро стала одной из главных тем вокруг матча, затмив атмосферу уважения, которая должна была сопровождать память о легенде «Реала».

По теме:
фото Килиан Мбаппе Реал Мадрид Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем