Тренер Спортинга: «Мы должны сохранять идентичность»
Руй Боржеш поделился ожиданиями от матча против «Арсенала»
Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Руй Боржеш поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (первый матч – 0:1):
«Мы должны сохранять свою идентичность независимо от соперника или турнира. Мне не нужно говорить о жажде победы, ведь игроки демонстрируют мужество. Мы должны получать удовольствие от игры, стремясь достичь чего-то беспрецедентного, но при этом осознавать трудности.
Мы должны сделать то, чего еще никто не делал в Лиге чемпионов, – победить «Арсенал». Мы безгранично верим в каждого игрока. Мы входим в число восьми лучших команд, и эта неделя очень важна».
Матч «Арсенал» – «Спортинг» состоится 15 апреля в 22:00 по киевскому времени.
