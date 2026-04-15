Тренер Спортинга: «Мы должны сохранять идентичность»

Руй Боржеш поделился ожиданиями от матча против «Арсенала»

УЕФА. Руй Боржеш

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Руй Боржеш поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (первый матч – 0:1):

«Мы должны сохранять свою идентичность независимо от соперника или турнира. Мне не нужно говорить о жажде победы, ведь игроки демонстрируют мужество. Мы должны получать удовольствие от игры, стремясь достичь чего-то беспрецедентного, но при этом осознавать трудности.

Мы должны сделать то, чего еще никто не делал в Лиге чемпионов, – победить «Арсенал». Мы безгранично верим в каждого игрока. Мы входим в число восьми лучших команд, и эта неделя очень важна».

Матч «Арсенал» – «Спортинг» состоится 15 апреля в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Шедевр от Гюллера, ответ от Кейна. Забили уже 4 гола
Бавария – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов, а Бавария пропустила
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конкурент Довбика удивил желанием уйти в Милан
Футбол | 15 апреля 2026, 21:09 0
Конкурент Довбика удивил желанием уйти в Милан
Конкурент Довбика удивил желанием уйти в Милан

Пауло Дибала может не получить продление контракта в «Роме»

Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Футбол | 15 апреля 2026, 08:48 14
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо

Матвей пока не готов обсуждать новый контракт

Олейникова выиграла стартовый поединок на турнире WTA 250 в Руане
Теннис | 15.04.2026, 14:49
Олейникова выиграла стартовый поединок на турнире WTA 250 в Руане
Олейникова выиграла стартовый поединок на турнире WTA 250 в Руане
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Футбол | 15.04.2026, 09:56
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Футбол | 15.04.2026, 16:35
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Популярные новости
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 35
Футбол
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
15.04.2026, 05:02 6
Футбол
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 4
Футбол
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
13.04.2026, 20:31 26
Теннис
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 7
Футбол
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
13.04.2026, 23:32 17
Футбол
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
13.04.2026, 20:42 1
Бокс
