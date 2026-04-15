ФОТО. Манчестер Сити выпустил линию одежды «имени Гвардиолы»

«Манчестер Сити» отметил десятилетие работы Пепа Гвардиолы запуском собственной линии одежды. Клуб совместно с Puma представил коллекцию, вдохновленную стилем главного тренера.

Линейка приурочена к 10 годам Гвардиолы в клубе, за которые он выиграл шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов в сезоне 2022/23, оформив требл. Кроме успехов, Пеп закрепил за собой репутацию одного из самых стильных тренеров в футболе.

В коллекцию Pep Guardiola Decade вошли бомбер, худи, бейсболка, футболки и кроссовки с фирменной буквой «P» и золотой подписью тренера.

При этом культовая клетчатая рубашка, в которой Пеп появился на бровке в матче с «Реалом», в коллекцию не вошла.