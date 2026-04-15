БАРТУЛОВИЧ: «Я всегда говорю, что мы движемся шаг за шагом»

Тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал победу его подопечных над «Вересом» (4:0) в матче УПЛ:

– Во-первых, я рад, что исход этого матча решился исключительно на футбольном поле. Во-вторых, очень доволен победой – уверенной и заслуженной. И мы доказали на футбольном поле, что сегодня мы – лучшая команда.

– В перерыве произошла замена Крупского. Что с ним?

– Да, это вынужденная замена, потому что он плохо себя чувствовал в перерыве. Попросил замену. Надеемся, ничего страшного и он сможет помочь нам в следующих матчах.

– Сегодняшняя победа приблизила вас к верхним позициям. Думаете ли вы о борьбе за медали?

– Я всегда говорю, что мы движемся шаг за шагом. У нас в субботу очень важный матч с «Кудровкой». И не менее сложный, чем сегодня с «Вересом». Мы настраиваемся на этот матч. Так далеко вперед пока не смотрим.

– Вы сказали, что это была тяжелая игра, хотя с трибун так не выглядело?

– Здесь всегда тяжело играть на этом стадионе. Это, пожалуй, первая победа «Металлиста 1925» над «Вересом» здесь. Это тоже показывает, какую хорошую игру моя команда сегодня показала. Я очень благодарен им за эту игру и за отношение.

– В контексте турнирной таблицы и Кубка Украины: есть ли приоритеты?

– У нас каждый матч – приоритет. Мы хотим выигрывать в каждом матче. Так и настраиваемся. Следующий матч – «Кудровка», потом кубок. И так шагаем дальше.

– Итодо сегодня оформил хет-трик, а Мба вышел на замену и тоже забил. Как оцените игру нападающих?

– Это их работа. Я очень верю и в Итодо, и в Мба. Я уже говорил, что Итодо может много забивать – он это сегодня показал. Надеюсь, эти голы придадут ему уверенности