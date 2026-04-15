Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч против Баварии
Ответный матч 1/4 финала ЛЧ начнется в 22:00
Украинский вратарь Андрей Лунин попал в стартовый состав мадридского «Реала» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».
Игра состоится на арене «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Андрея Лунина в этом сезоне 8 матчей в составе «Реала» и 15 пропущенных голов.
Стартовые составы на матч Бавария – Реал:
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2026
🆚 @FCBayernES pic.twitter.com/0bwFtzk5zq
𝗠𝗜𝗧 𝗗𝗜𝗘𝗦𝗘𝗥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧-𝗫𝗜 🆚 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗! ⭐️ pic.twitter.com/F2GVf30mYZ— FC Bayern München (@FCBayern) April 15, 2026
