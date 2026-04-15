АРТЕТА: «Мы боремся за победу в чемпионате»

Испанский тренер «Арсенала» Микель Артета дал несколько комментариев перед ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов с «Спортингом»:

«Мы пытаемся добиться того, чего в истории клуба еще не было – выиграть одновременно Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Это само по себе показывает, насколько сложна задача. Мы очень ценим то положение, в котором находимся. Мы боремся за победу в чемпионате и занимаем очень сильную позицию, хотя не выигрывали турнир уже 22 года.

Что я хочу увидеть от игроков? Никакого страха, только огонь. Вот и все. Именно это я хочу видеть и в игроках, и в людях вокруг.

«Спортинг» постарается навязать свой футбол и доминировать. Нам нужно правильно встроиться в этот контекст. Мы готовы и сделаем для победы все, что потребуется».

Первая встреча завершилась победой канониров со счетом 1:0. Ответный матч состоится 15 апреля в 22:00 по Киеву на стадион «Эмирейтс».

