Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АРТЕТА: «Мы боремся за победу в чемпионате»
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 19:32 | Обновлено 15 апреля 2026, 19:38
35
0

АРТЕТА: «Мы боремся за победу в чемпионате»

Коуч «Арсенала» дал несколько комментариев перед матчем со «Спортингом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский тренер «Арсенала» Микель Артета дал несколько комментариев перед ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов с «Спортингом»:

«Мы пытаемся добиться того, чего в истории клуба еще не было – выиграть одновременно Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Это само по себе показывает, насколько сложна задача. Мы очень ценим то положение, в котором находимся. Мы боремся за победу в чемпионате и занимаем очень сильную позицию, хотя не выигрывали турнир уже 22 года.

Что я хочу увидеть от игроков? Никакого страха, только огонь. Вот и все. Именно это я хочу видеть и в игроках, и в людях вокруг.

«Спортинг» постарается навязать свой футбол и доминировать. Нам нужно правильно встроиться в этот контекст. Мы готовы и сделаем для победы все, что потребуется».

Первая встреча завершилась победой канониров со счетом 1:0. Ответный матч состоится 15 апреля в 22:00 по Киеву на стадион «Эмирейтс».

Ранее сообщалось о том, что в «Арсенале» нашли замену Артете.

По теме:
Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Арсенал - Спортинг Лига чемпионов Микель Артета
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем