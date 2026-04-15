АРТЕТА: «Мы боремся за победу в чемпионате»
Коуч «Арсенала» дал несколько комментариев перед матчем со «Спортингом»
Испанский тренер «Арсенала» Микель Артета дал несколько комментариев перед ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов с «Спортингом»:
«Мы пытаемся добиться того, чего в истории клуба еще не было – выиграть одновременно Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Это само по себе показывает, насколько сложна задача. Мы очень ценим то положение, в котором находимся. Мы боремся за победу в чемпионате и занимаем очень сильную позицию, хотя не выигрывали турнир уже 22 года.
Что я хочу увидеть от игроков? Никакого страха, только огонь. Вот и все. Именно это я хочу видеть и в игроках, и в людях вокруг.
«Спортинг» постарается навязать свой футбол и доминировать. Нам нужно правильно встроиться в этот контекст. Мы готовы и сделаем для победы все, что потребуется».
Первая встреча завершилась победой канониров со счетом 1:0. Ответный матч состоится 15 апреля в 22:00 по Киеву на стадион «Эмирейтс».
Ранее сообщалось о том, что в «Арсенале» нашли замену Артете.
Лидер атак «Тоттенхэма» и сборной Бразилии был в жуткой депрессии
Матвей пока не готов обсуждать новый контракт