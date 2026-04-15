  КОМПАНИ: «Он играет на невероятно высоком уровне»
15 апреля 2026, 19:29
КОМПАНИ: «Он играет на невероятно высоком уровне»

Тренер «Баварии» дал несколько комментариев перед матчем с «Реалом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Бельгийский тренер «Баварии» Венсан Компани дал несколько комментариев перед матчем плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом»:

К завтрашнему матчу все будут доступны. У нас есть свои процедуры подготовки, и перед игрой чувствуется большое воодушевление. Мы хотим победить, показать, что можем оправдать ожидания наших болельщиков. Конечно, мы уважаем соперника, но эта команда должна выходить на игру с уверенностью в победе.

Мы тоже могли забить больше в первом матче, не только «Реал». Верно, что они прибавили во втором тайме - эти 45 минут могут придать им уверенности. Но в первом тайме мы показывали очень хороший футбол, и я думаю, что мы можем выдать еще больше. Победа на «Сантьяго Бернабеу» обеспечивает тебе уверенность, но теперь надо доказать дома, что мы можем играть еще лучше.

Олисе играет на невероятно высоком уровне. Я уверен, что когда-нибудь он станет одним из лучших, и пока он на правильном пути. Давайте говорить о его игре, о матчах, которые он выдает последние полтора года, и будем надеяться, что он продолжит в том же духе.

Первая встреча завершилась победой немецкого гранда со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 15 апреля на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее в «Баварии» выступили с резким заявлением перед матчем против «Реала».

Даниил Кирияка Источник: УЕФА
