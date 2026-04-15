«День с командой Королей» 2026

Первый в 2026 году благотворительный футбольный матч социального проекта «День с командой Королей» состоялся на стадионе «Авангард», домашней арене ФК «Ужгород» в Закарпатье.

Инициатором проекта, объединяющего профессиональных футболистов и детей в формате совместных матчей, является Betking Foundation и его основатель Павел Журило.

Пространство равных возможностей

Шестой матч проекта собрал на одном поле профессионалов ФК «Ужгород» и 50 детей в возрасте от 7 до 12 лет: переселенцев из прифронтовых регионов и детей военнослужащих, чьи родители сегодня защищают Украину.

Особая атмосфера царила на «Авангарде» еще до стартового свистка. Футболисты разминались вместе с детьми без разделения на роли или команды.

С первых минут стадион взорвался эмоциями, азартом и живой реакцией на каждое действие. Формат «50 детей против 11 профессионалов» в очередной раз разрушил привычную иерархию, превратив игру в пространство равных возможностей, где нет границ между звездой и новичком. Дети смело шли в комбинации, праздновали каждый гол и играли так, словно решалась судьба турнира. Для них «День с командой Королей» стал чем-то большим, чем футбол.

Основатель Betking Foundation Павел Журило отметил, что проект помогает детям поверить в собственные силы через взаимодействие с профессиональными спортсменами.

«Мы создаем пространство, в котором ребенок может выйти на одно поле с профессиональными игроками. В этот момент исчезает дистанция между «могу» и «не могу». Остается игра, поддержка команды и искренние эмоции. Именно это дает детям чувство уверенности и внутренней силы на будущее», — подчеркнул Павел Журило.

Праздник после финального свистка

После финального свистка праздник продолжился. Дети общались с футболистами, брали автографы, фотографировались и делились впечатлениями. Каждый получил подарки, но главным стал общий опыт, поддержка и уверенность, которые дети вынесли из этого дня.

Футболисты ФК «Ужгород» доказали, что их роль не заканчивается результатом матча. Настоящее влияние измеряется детскими улыбками и вдохновением, которое они унесли с собой.

Добро, которое масштабируется

Проект «День с командой Королей» от Betking Foundation в течение 2025–2026 годов уже объединил 300 детей в Ровно, Александрии, Ирпене, Киеве и теперь — в Ужгороде. Каждое мероприятие расширяет географию и количество участников, сохраняя неизменный формат взаимодействия детей и профессиональных спортсменов.

Betking Foundation, входящий в состав King Group, и его основатель Павел Журило превратили спорт в инструмент социальных изменений. Их проекты — не разовые инициативы, а системная работа, где каждое мероприятие создает пространство доверия, внимания и равенства. Миссия фонда проста и смела: дать детям внутреннюю опору, веру в себя через равный доступ к игре с теми, кем они вдохновляются.

О Betking Foundation

Благотворительный фонд Betking Foundation, основанный Павлом Журило и являющийся частью King Group, превращает социальные инициативы в реальные возможности для детей и молодежи. Особое внимание фонд уделяет детям-переселенцам и тем, кто потерял родных из-за войны, помогая им через спорт, образование и психологическую поддержку. Betking Foundation инвестирует ресурсы в формирование здоровой и безопасной среды для детей, помогает им развивать командный дух, получать новые знания и восстанавливать эмоциональный баланс. Социальная миссия фонда — создавать возможности для гармоничного развития и социальной адаптации молодого поколения.

