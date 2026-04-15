15 апреля 2026, 18:07 | Обновлено 15 апреля 2026, 18:09
5
0

«День с командой Королей» 2026

В Ужгороде стартовал новый сезон благотворительных матчей от Betking Foundation и Павла Журило

15 апреля 2026, 18:07 | Обновлено 15 апреля 2026, 18:09
5
0
«День с командой Королей» 2026

Первый в 2026 году благотворительный футбольный матч социального проекта «День с командой Королей» состоялся на стадионе «Авангард», домашней арене ФК «Ужгород» в Закарпатье.

Инициатором проекта, объединяющего профессиональных футболистов и детей в формате совместных матчей, является Betking Foundation и его основатель Павел Журило.

Пространство равных возможностей

Шестой матч проекта собрал на одном поле профессионалов ФК «Ужгород» и 50 детей в возрасте от 7 до 12 лет: переселенцев из прифронтовых регионов и детей военнослужащих, чьи родители сегодня защищают Украину.

Особая атмосфера царила на «Авангарде» еще до стартового свистка. Футболисты разминались вместе с детьми без разделения на роли или команды.

С первых минут стадион взорвался эмоциями, азартом и живой реакцией на каждое действие. Формат «50 детей против 11 профессионалов» в очередной раз разрушил привычную иерархию, превратив игру в пространство равных возможностей, где нет границ между звездой и новичком. Дети смело шли в комбинации, праздновали каждый гол и играли так, словно решалась судьба турнира. Для них «День с командой Королей» стал чем-то большим, чем футбол.

Основатель Betking Foundation Павел Журило отметил, что проект помогает детям поверить в собственные силы через взаимодействие с профессиональными спортсменами.

«Мы создаем пространство, в котором ребенок может выйти на одно поле с профессиональными игроками. В этот момент исчезает дистанция между «могу» и «не могу». Остается игра, поддержка команды и искренние эмоции. Именно это дает детям чувство уверенности и внутренней силы на будущее», — подчеркнул Павел Журило.

Праздник после финального свистка

После финального свистка праздник продолжился. Дети общались с футболистами, брали автографы, фотографировались и делились впечатлениями. Каждый получил подарки, но главным стал общий опыт, поддержка и уверенность, которые дети вынесли из этого дня.

Футболисты ФК «Ужгород» доказали, что их роль не заканчивается результатом матча. Настоящее влияние измеряется детскими улыбками и вдохновением, которое они унесли с собой.

Добро, которое масштабируется

Проект «День с командой Королей» от Betking Foundation в течение 2025–2026 годов уже объединил 300 детей в Ровно, Александрии, Ирпене, Киеве и теперь — в Ужгороде. Каждое мероприятие расширяет географию и количество участников, сохраняя неизменный формат взаимодействия детей и профессиональных спортсменов.

Betking Foundation, входящий в состав King Group, и его основатель Павел Журило превратили спорт в инструмент социальных изменений. Их проекты — не разовые инициативы, а системная работа, где каждое мероприятие создает пространство доверия, внимания и равенства. Миссия фонда проста и смела: дать детям внутреннюю опору, веру в себя через равный доступ к игре с теми, кем они вдохновляются.

О Betking Foundation

Благотворительный фонд Betking Foundation, основанный Павлом Журило и являющийся частью King Group, превращает социальные инициативы в реальные возможности для детей и молодежи. Особое внимание фонд уделяет детям-переселенцам и тем, кто потерял родных из-за войны, помогая им через спорт, образование и психологическую поддержку. Betking Foundation инвестирует ресурсы в формирование здоровой и безопасной среды для детей, помогает им развивать командный дух, получать новые знания и восстанавливать эмоциональный баланс. Социальная миссия фонда — создавать возможности для гармоничного развития и социальной адаптации молодого поколения.

По теме:
«Ничего не понятно, но интересно». Аналитик CS сравнил NAVI и сборную
Киберспортивный аналитик раскритиковал Роналду и s1mple за зарплаты
Футбол меняется навсегда: почему топ-тренеры копируют регби?
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Футбол | 15 апреля 2026, 09:27 14
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком

Футболист может вернуться в футбол раньше, если будет найден виновный

Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 15 апреля 2026, 08:11 4
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование

«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне

Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Футбол | 15.04.2026, 06:32
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Футбол | 15.04.2026, 17:07
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Футбол | 15.04.2026, 16:35
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Популярные новости
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 8
Футбол
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 11
Футбол
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44
Другие виды
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
15.04.2026, 05:25 11
Другие виды
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
13.04.2026, 20:42 1
Бокс
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
14.04.2026, 06:12 16
Футбол
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
14.04.2026, 06:30 14
Футбол
