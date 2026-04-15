Топ-форвард Ливерпуля пропустит ЧМ-2026 и выбыл минимум на 6 месяцев

По информации французских и британских СМИ, а также других источников, форвард Ливерпуля и сборной Франции Уго Экитике после травмы ноги, полученной в матче Лиги чемпионов против ПСЖ, выбыл почти до конца года.

Ожидается, что игрок будет восстанавливаться не менее шести месяцев, а в худшем случае Экитике сможет вернуться через 8-9 месяцев.

Нападающий сборной Франции точно пропустит чемпионат мира.

В нынешнем сезоне 23-летний Экитике забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.