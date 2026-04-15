Топ-форвард Ливерпуля пропустит ЧМ-2026 и выбыл минимум на 6 месяцев
У Экитике серьезная травма ноги
По информации французских и британских СМИ, а также других источников, форвард Ливерпуля и сборной Франции Уго Экитике после травмы ноги, полученной в матче Лиги чемпионов против ПСЖ, выбыл почти до конца года.
Ожидается, что игрок будет восстанавливаться не менее шести месяцев, а в худшем случае Экитике сможет вернуться через 8-9 месяцев.
Нападающий сборной Франции точно пропустит чемпионат мира.
В нынешнем сезоне 23-летний Экитике забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.
🚨⛔️ BREAKING: Hugo Ekitike will be OUT of the 2026 World Cup, confirmed. 💔🇫🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026
Season over for Liverpool striker; sources close to the player expect Hugo to be back in 8-9 months time with Achilles tendon injury, as L’Equipé reported. pic.twitter.com/UPqlDR72hg
