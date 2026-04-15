  Топ-форвард Ливерпуля пропустит ЧМ-2026 и выбыл минимум на 6 месяцев
15 апреля 2026, 15:59 | Обновлено 15 апреля 2026, 16:28
Топ-форвард Ливерпуля пропустит ЧМ-2026 и выбыл минимум на 6 месяцев

У Экитике серьезная травма ноги

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

По информации французских и британских СМИ, а также других источников, форвард Ливерпуля и сборной Франции Уго Экитике после травмы ноги, полученной в матче Лиги чемпионов против ПСЖ, выбыл почти до конца года.

Ожидается, что игрок будет восстанавливаться не менее шести месяцев, а в худшем случае Экитике сможет вернуться через 8-9 месяцев.

Нападающий сборной Франции точно пропустит чемпионат мира.

В нынешнем сезоне 23-летний Экитике забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.

По теме:
ПСЖ одержал 10 побед над клубами АПЛ в последних двух сезонах ЛЧ
ФОТО. Автор дубля. Дембеле – лучший игрок матча Ливерпуль – ПСЖ
Собослаи впервые в карьере не выиграет ни одного трофея в сезоне
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Футбол | 15 апреля 2026, 06:32 6
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие

«Аякс» готов продолжить сотрудничество с украинцем

Экс-игрок Шахтера: «Фаворитом в Алкмааре будут горняки»
Футбол | 15 апреля 2026, 14:44 0
Экс-игрок Шахтера: «Фаворитом в Алкмааре будут горняки»
Экс-игрок Шахтера: «Фаворитом в Алкмааре будут горняки»

Команда Арды Турана не упустит своего в поединке с АЗ

В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 15.04.2026, 07:00
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Футбол | 15.04.2026, 08:48
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Футбол | 15.04.2026, 09:27
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
14.04.2026, 06:30 14
Футбол
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 4
Футбол
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 9
Футбол
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
13.04.2026, 20:42 1
Бокс
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 92
Футбол
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
15.04.2026, 05:02 6
Футбол
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
15.04.2026, 00:05 54
Футбол
