Батон ЗАБЕРГДЖА: «Надеюсь, что мы продолжим свой победный путь»
Нападающий «Металлиста 1925» поделился ожиданиями от матча против «Вереса»
Косоварский нападающий харьковского «Металлиста 1925» Батон Забергджа поделился своими ожиданиями от доигрывания матча УПЛ против ровенского «Вереса»:
– Какое настроение сейчас царит в команде перед матчем против «Вереса»?
– Сейчас и я, и вся команда в целом находимся в очень хорошем настроении после победы над «Динамо». Поэтому очень надеемся, что в матче с «Вересом» продолжим свой победный путь.
– Что может стать ключевым в противостоянии с этим соперником?
– С уважением относимся к этому сопернику. Но концентрируем внимание на своей игре, поэтому, чтобы добиться успеха в этой игре, следует сыграть так же слаженно, как и в предыдущем поединке. Очень надеюсь, нам это удастся и мы выиграем.
– Доиграем этот декабрьский поединок, какие воспоминания остались о той встрече?
– Я очень хорошо помню тот матч, он был довольно непростым. Мы начинали играть, останавливались и так снова и снова. Но это уже воспоминания, сейчас фактически будет новая игра, к тому же и погода лучше, довольно тепло, поэтому будет комфортно играть. Будем выкладываться на все сто процентов, у нас максимальный фокус на этой игре.
– Когда же мы увидим твое легендарное празднование голов?
– Надеюсь, уже в этой игре.
Доигровка матча «Металлист 1925» – «Верес» состоится 15 апреля в 18:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
