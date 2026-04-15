Батон ЗАБЕРГДЖА: «Надеюсь, что мы продолжим свой победный путь»

Косоварский нападающий харьковского «Металлиста 1925» Батон Забергджа поделился своими ожиданиями от доигрывания матча УПЛ против ровенского «Вереса»:

– Какое настроение сейчас царит в команде перед матчем против «Вереса»?

– Сейчас и я, и вся команда в целом находимся в очень хорошем настроении после победы над «Динамо». Поэтому очень надеемся, что в матче с «Вересом» продолжим свой победный путь.

– Что может стать ключевым в противостоянии с этим соперником?

– С уважением относимся к этому сопернику. Но концентрируем внимание на своей игре, поэтому, чтобы добиться успеха в этой игре, следует сыграть так же слаженно, как и в предыдущем поединке. Очень надеюсь, нам это удастся и мы выиграем.

– Доиграем этот декабрьский поединок, какие воспоминания остались о той встрече?

– Я очень хорошо помню тот матч, он был довольно непростым. Мы начинали играть, останавливались и так снова и снова. Но это уже воспоминания, сейчас фактически будет новая игра, к тому же и погода лучше, довольно тепло, поэтому будет комфортно играть. Будем выкладываться на все сто процентов, у нас максимальный фокус на этой игре.

– Когда же мы увидим твое легендарное празднование голов?

– Надеюсь, уже в этой игре.

Доигровка матча «Металлист 1925» – «Верес» состоится 15 апреля в 18:00 по киевскому времени.