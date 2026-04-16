  4. В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
16 апреля 2026, 21:22
2090
3

В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич

Команду может возглавить Мальдера

16 апреля 2026, 21:22 |
2090
3 Comments
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва в ближайшее время заканчивается контракт, и в Украинской ассоциации футбола уже рассматривают возможные варианты его замены.

В последнее время в украинской прессе часто упоминается имя Мирона Маркевича. По данным источников, он входит в список кандидатов, однако не является основным претендентом.

На данный момент главным кандидатом на должность наставника сборной Украины называют Андреа Мальдера, который ранее работал помощником Андрея Шевченко в национальной команде.

Ранее сообщалось, что Мальдера не планирует присоединяться к штабу Роберто Де Дзерби в «Тоттенхэме», что выглядит неожиданно, учитывая их многолетнее сотрудничество.

Було б суперово , якби Мальдера почав свою самостійну кар'єру головного тренера зі Збірною України , та досяг високих результатів . Всі якості для цього в нього присутні - робота аналітиком при різних керманичах , як у збірній , так і в клубах , досвід , авторитет серед гравців також повинен бути .
