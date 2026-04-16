В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Команду может возглавить Мальдера
У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва в ближайшее время заканчивается контракт, и в Украинской ассоциации футбола уже рассматривают возможные варианты его замены.
В последнее время в украинской прессе часто упоминается имя Мирона Маркевича. По данным источников, он входит в список кандидатов, однако не является основным претендентом.
На данный момент главным кандидатом на должность наставника сборной Украины называют Андреа Мальдера, который ранее работал помощником Андрея Шевченко в национальной команде.
Ранее сообщалось, что Мальдера не планирует присоединяться к штабу Роберто Де Дзерби в «Тоттенхэме», что выглядит неожиданно, учитывая их многолетнее сотрудничество.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
