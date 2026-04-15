Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он уже доказал, насколько он силен»
15 апреля «Бавария» в Мюнхене примет «Реал»
Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем дал комментарий перед ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов с «Баварией»:
«Для нас это как финал. На кону стоит очень многое, и нам нужно сыграть хорошо. Ситуация «все или ничего» – таков наш настрой. Не собираемся отсиживаться в обороне.
Он фантастический игрок. Думаю, они выиграют бундеслигу, хотя мне это неприятно говорить из-за моего брата (Джоба Беллингема, полузащитника дортмундской «Боруссии»). Для меня большая честь играть с ним в сборной. Он уже доказал, насколько он силен. Надеюсь, завтра он не проявит себя или мы сумеем его сдержать».
Первая встреча завершилась победой немецкого гранда со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 15 апреля на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» отправился на матч с «Баварией» без одного защитника.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
