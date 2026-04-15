  Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он уже доказал, насколько он силен»
15 апреля 2026, 08:48
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он уже доказал, насколько он силен»

15 апреля «Бавария» в Мюнхене примет «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем дал комментарий перед ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов с «Баварией»:

«Для нас это как финал. На кону стоит очень многое, и нам нужно сыграть хорошо. Ситуация «все или ничего» – таков наш настрой. Не собираемся отсиживаться в обороне.

Он фантастический игрок. Думаю, они выиграют бундеслигу, хотя мне это неприятно говорить из-за моего брата (Джоба Беллингема, полузащитника дортмундской «Боруссии»). Для меня большая честь играть с ним в сборной. Он уже доказал, насколько он силен. Надеюсь, завтра он не проявит себя или мы сумеем его сдержать».

Первая встреча завершилась победой немецкого гранда со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 15 апреля на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» отправился на матч с «Баварией» без одного защитника.

Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Джуд Беллингем
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
