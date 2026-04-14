  ВИДЕО. Разгром, 4:0. Воспитанник Динамо впервые забил в сезоне
14 апреля 2026, 22:32 | Обновлено 14 апреля 2026, 22:35
ВИДЕО. Разгром, 4:0. Воспитанник Динамо впервые забил в сезоне

Анатолий Козленко положил начало уничтожению «Жениса»

ФК Кызылжар. Анатолий Козленко

12 апреля украинский защитник Анатолий Козленко забил свой первый гол в сезоне за клуб «Кызылжар» в 5-м туре чемпионата Казахстана.

Центральный защитник удачно сыграл головой после подачи с углового в домашнем матче против «Жениса», отправив мяч в сетку ворот соперника.

Именно Анатолий открыл счет в матче и положил начало разгрому: «Кызылжар» разгромил «Женис» – 4:0.

В этом сезоне Козленко провел шесть матчей, и этот гол стал его первым результативным действием. Всего за «Кызылжар» украинец уже сыграл 28 поединков (два гола и одна результативная передача).

Чемпионат Казахстана. 5-й тур, 12 апреля

«Кызылжар» – «Женис» – 4:0

Голы: Козленко, 35, Бьярталид, 60, 80, Адиль, 74

Видео голов и обзор матча:

По теме:
ВИДЕО. Точка поставлена? Дембеле поразил ворота Ливерпуля
Исландия – Украина – 1:0. Третье поражение в отборе. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Недолго музыка играла! Атлетико снова вышел вперед по сумме матчей
Кызылжар чемпионат Казахстана по футболу украинцы за границей видео голов и обзор
Андрей Витренко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Футбол | 14 апреля 2026, 06:12 16
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины

Тренер решил не подписывать новый контракт

Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Футбол | 14 апреля 2026, 14:27 21
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ

Будет создана рабочая группа по вопросам судейства

Еврокубки с Ярославом Перканюком
Футбол | 14.04.2026, 11:15
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Еврокубки с Ярославом Перканюком
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Футбол | 14.04.2026, 08:42
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Симеоне и Флик назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ
Футбол | 14.04.2026, 20:54
Симеоне и Флик назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ
Симеоне и Флик назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ
Популярные новости
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
13.04.2026, 09:21 12
Бокс
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
13.04.2026, 20:42 1
Бокс
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
13.04.2026, 15:10 14
Водные виды
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 3
Футбол
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 7
Футбол
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13.04.2026, 09:01 65
Футбол
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 13
Футбол
