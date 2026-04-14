ВИДЕО. Разгром, 4:0. Воспитанник Динамо впервые забил в сезоне
Анатолий Козленко положил начало уничтожению «Жениса»
12 апреля украинский защитник Анатолий Козленко забил свой первый гол в сезоне за клуб «Кызылжар» в 5-м туре чемпионата Казахстана.
Центральный защитник удачно сыграл головой после подачи с углового в домашнем матче против «Жениса», отправив мяч в сетку ворот соперника.
Именно Анатолий открыл счет в матче и положил начало разгрому: «Кызылжар» разгромил «Женис» – 4:0.
В этом сезоне Козленко провел шесть матчей, и этот гол стал его первым результативным действием. Всего за «Кызылжар» украинец уже сыграл 28 поединков (два гола и одна результативная передача).
Чемпионат Казахстана. 5-й тур, 12 апреля
«Кызылжар» – «Женис» – 4:0
Голы: Козленко, 35, Бьярталид, 60, 80, Адиль, 74
Видео голов и обзор матча:
