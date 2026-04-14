  4. Исландия – Украина – 1:0. Третье поражение в отборе. Видео гола и обзор
14 апреля 2026, 23:35
Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации женского ЧМ-2027

УАФ

Женская сборная Украины проиграла матч 3-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

14 апреля в 21:30 в Рейкьявике встречались сборные Исландии и Украины.

Единственный гол соперницы забили на 47-й минуте, отметилась Александра Йоханнсдоттир.

В другом матче группы Англия обыграла Испанию (1:0) и стала лидером группы.

Турнирное положение: Англия (9 очков), Испания (6), Исландия (3), Украина (0).

Дальше сборная Украины на выезде сыграет против Испании (18 апреля).

🔹 Чемпионат мира 2027 по футболу (женщины)

Квалификация. Группа А3. 3-й тур, 14 апреля 2026

Исландия – Украина – 1:0

Гол: Александра Йоханнсдоттир, 47

Украина (старт): Келюшик, Корсун, Ольхова, Котик, Шайнюк, Петрик, Заборовец, Кравчук, Калинина, Овдийчук, Кунина

Запас: Боклач, Самсон, Подольская, Андрухив, Семкив, Бойчук, Радионова, Молодюк, Котяш, Апанащенко, Глущенко, Басанская

Видеозапись матча

Николай Степанов
