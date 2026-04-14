  Спорт
  Теннис
  Новости тенниса
  4. Суперкамбек. Определена первая соперница Свитолиной на WTA 500 в Штутгарте
14 апреля 2026, 22:30 | Обновлено 14 апреля 2026, 22:35
Суперкамбек. Определена первая соперница Свитолиной на WTA 500 в Штутгарте

Элина сыграет против Евы Лис, которая переиграла Паулу Бадосу в трех сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Во втором раунде украинка встретится с представительницей Германии и уродженкой Киева Евой Лис (WTA 78), которая в первом круге одолела Паулу Бадосу (Испания, WTA 106).

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/16 финала

Ева Лис (Германия) – Паула Бадоса (Испания) [WC] – 2:6, 7:5, 6:4

Во второй партии Бадоса повела 4:1 с двумя брейками, но Лис сумела взять четыре гейма подряд и начала суперкамбек.

Ева взяла реванш у Паулы за поражение в 2025 году на травяных соревнованиях в Берлине.

Ранее Свитолина ни разу не играла против Лис. Элина пропустила первый раунд благодаря четвертому номеру посева.

Свитолина и Лис сыграют 15 апреля. Встреча начнется не ранее 21:00 по Киеву.

Даниил Агарков
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ну власне, коли Бадоса робить 10 подвійних за сет, чому б не камбекнути 
Батя увёз Еву от помаранчевого  майдана и жизнь удалась.
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
