КОКЕ: «Это нормально, что они верят в камбэк»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны» (первая игра – 2:0):

«Мои партнеры по команде чрезвычайно мотивированы. Это нормально, что «Барселона» верит в то, что сможет отыграться. Было бы странно, если бы они не верили. Мы с нетерпением ждем великолепного матча против сильного соперника на нашем стадионе.

Мой гол «Барселоне» в сезоне 2013/14? Я пересмотрел этот гол несколько раз. Когда наступают такие матчи, ты пытаешься мотивировать себя, вспоминая то, что произошло в 2016 году или неделю назад. Надеемся, что мы сможем создать еще больше прекрасных воспоминаний».

Матч «Атлетико» – «Барселона» состоится 14 апреля в 22:00 по киевскому времени.