  КОКЕ: «Это нормально, что они верят в камбэк»
14 апреля 2026, 21:25
КОКЕ: «Это нормально, что они верят в камбэк»

Полузащитник «Атлетико» поделился ожиданиями от матча против «Барселоны»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны» (первая игра – 2:0):

«Мои партнеры по команде чрезвычайно мотивированы. Это нормально, что «Барселона» верит в то, что сможет отыграться. Было бы странно, если бы они не верили. Мы с нетерпением ждем великолепного матча против сильного соперника на нашем стадионе.

Мой гол «Барселоне» в сезоне 2013/14? Я пересмотрел этот гол несколько раз. Когда наступают такие матчи, ты пытаешься мотивировать себя, вспоминая то, что произошло в 2016 году или неделю назад. Надеемся, что мы сможем создать еще больше прекрасных воспоминаний».

Матч «Атлетико» – «Барселона» состоится 14 апреля в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Начало ремонтады. Ямаль забил на 4-й минуте после ошибки Атлетико
Атлетико – Барселона. Текстовая трансляция. LIVE
Ямаль установит уникальный рекорд Барселоны
Барселона Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Барселона Коке (Хорхе Меродио)
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Футбол | 14 апреля 2026, 09:00 11
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ

На путевку будут претендовать Италия и Дания

Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Футбол | 14 апреля 2026, 08:32 41
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего

Тренер может возглавить клуб из ОАЭ

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины
Футбол | 14.04.2026, 19:59
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Футбол | 14.04.2026, 21:22
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Футбол | 14.04.2026, 07:14
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Популярные новости
Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
12.04.2026, 18:37 8
Теннис
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
13.04.2026, 05:02 3
Бокс
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
13.04.2026, 20:42 1
Бокс
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 82
Футбол
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
13.04.2026, 14:23 9
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 3
Футбол
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
14.04.2026, 06:30 14
Футбол
