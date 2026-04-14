Лига чемпионов
14 апреля 2026, 21:18 |
Ханси ФЛИК: «Это возможно, почему нет?»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от матча против «Атлетико»

УЕФА. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (первая игра — 0:2):

«Камбэк возможен, почему бы и нет? Конечно, мы играем против очень сильной команды, «Атлетико», поэтому нам понадобится очень уверенная игра. Мы должны реализовывать все моменты, которые попадаются, ведь именно это и стало решающим фактором в прошлом матче.

Матч продолжительностью 90 минут или более — это очень сложно. Очень важно, чтобы мы давили на них. «Атлетико» – очень хорошая команда, и если их не прессинговать, то против них нелегко защищаться. Для нас очень важно взаимодействие между игроками. Мы должны защищаться как единое целое. Без мяча очень важно контролировать пространство и сужать его».

Матч «Атлетико» – «Барселона» состоится 14 апреля в 22:00 по киевскому времени.

