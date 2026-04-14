14 апреля 2026, 20:23 | Обновлено 14 апреля 2026, 20:36
40
РИЗНЫК: «У нас перевес в 3 очка. И надо сохранять концентрацию в Алкмаре»

Голкипер Шахтера прокомментировал ничью в матче УПЛ против ЛНЗ

14 апреля 2026, 20:23 | Обновлено 14 апреля 2026, 20:36
40
0
РИЗНЫК: «У нас перевес в 3 очка. И надо сохранять концентрацию в Алкмаре»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о ничьей с ЛНЗ (2:2) в 23-м туре УПЛ и поделился мыслями о предстоящем противостоянии с АЗ Алкмар.

– Понятно настроение ЛНЗ, ведь, как признаются сами игроки, такой результат для них является приемлемым. В то же время вы, наверное, покидаете Черкассы с разочарованием?

– Сейчас для нас ничего не изменилось. Безусловно, мы могли получить дополнительное преимущество в три очка, однако это футбол и такое случается.

– Сразу главный вопрос: обратили внимание, что во время второго забитого мяча «Шахтера» несколько ассистентов Арды Турана что-то вам показывали, вы в ответ показали определенные жесты. Эта передача была заранее наигранной?

– Общались, и тренеры подсказали, как нужно было сделать и как будет правильно. Хорошо, что все прислушались к установке и все удалось реализовать. Мы готовились к сопернику, поэтому передача была целенаправленной.

– «Шахтер» много путешествует, мы слышали оценку этой ситуации от Арды Турана и Дарио Срны. Дмитрий, как вам, человеку, который ощущает переезды автобусами, поездами и самолетами в таких условиях, удается находить эмоции? Какой будет оценка последней недели?

– Есть моменты с переездами, однако руководство делает для нас максимум, чтобы мы комфортно добирались на матчи. У нас такой календарь, но это наша работа, каждый должен профессионально относиться к этому. Самое главное – это результат.

– Очень комфортное преимущество над АЗ после первого поединка, но, наверное, команда будет помнить подобную ситуацию после встречи с «Лехом». Какое отношение к ответному матчу в Алкмаре?

– Будет совсем другая игра, поскольку АЗ будет выступать перед своими трибунами, и для нас в этом противостоянии еще ничего не решено. Мы не должны расслабляться. Нужно сохранять концентрацию до конца, чтобы проходить дальше, потому что ошибки на таком уровне не прощаются.

По теме:
Появилось еще одно подтверждение того, что Шахтер покупает Бруниньо
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ и УПЛ решают проблемы судейства. Известны подробности
Саленко удивил прогнозом на матч Полесье – Шахтер в УПЛ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Футбол | 14 апреля 2026, 09:37 3
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»

Бывший тренер «Динамо» – о Ротане

Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 14 апреля 2026, 20:22 9
Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Ответная игра состоится 14 апреля в 22:00 по Киеву

Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Футбол | 14.04.2026, 06:12
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Футбол | 14.04.2026, 14:27
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Футбол | 14.04.2026, 07:14
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
13.04.2026, 00:43 1
Другие виды
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 12
Футбол
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 17
Футбол
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 7
Футбол
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
13.04.2026, 09:21 10
Бокс
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13.04.2026, 09:01 65
Футбол
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
13.04.2026, 03:02 1
Бокс
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
13.04.2026, 13:59
Футбол
