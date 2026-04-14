РИЗНЫК: «У нас перевес в 3 очка. И надо сохранять концентрацию в Алкмаре»

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о ничьей с ЛНЗ (2:2) в 23-м туре УПЛ и поделился мыслями о предстоящем противостоянии с АЗ Алкмар.

– Понятно настроение ЛНЗ, ведь, как признаются сами игроки, такой результат для них является приемлемым. В то же время вы, наверное, покидаете Черкассы с разочарованием?

– Сейчас для нас ничего не изменилось. Безусловно, мы могли получить дополнительное преимущество в три очка, однако это футбол и такое случается.

– Сразу главный вопрос: обратили внимание, что во время второго забитого мяча «Шахтера» несколько ассистентов Арды Турана что-то вам показывали, вы в ответ показали определенные жесты. Эта передача была заранее наигранной?

– Общались, и тренеры подсказали, как нужно было сделать и как будет правильно. Хорошо, что все прислушались к установке и все удалось реализовать. Мы готовились к сопернику, поэтому передача была целенаправленной.

– «Шахтер» много путешествует, мы слышали оценку этой ситуации от Арды Турана и Дарио Срны. Дмитрий, как вам, человеку, который ощущает переезды автобусами, поездами и самолетами в таких условиях, удается находить эмоции? Какой будет оценка последней недели?

– Есть моменты с переездами, однако руководство делает для нас максимум, чтобы мы комфортно добирались на матчи. У нас такой календарь, но это наша работа, каждый должен профессионально относиться к этому. Самое главное – это результат.

– Очень комфортное преимущество над АЗ после первого поединка, но, наверное, команда будет помнить подобную ситуацию после встречи с «Лехом». Какое отношение к ответному матчу в Алкмаре?

– Будет совсем другая игра, поскольку АЗ будет выступать перед своими трибунами, и для нас в этом противостоянии еще ничего не решено. Мы не должны расслабляться. Нужно сохранять концентрацию до конца, чтобы проходить дальше, потому что ошибки на таком уровне не прощаются.