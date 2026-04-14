РИЗНЫК: «У нас перевес в 3 очка. И надо сохранять концентрацию в Алкмаре»
Голкипер Шахтера прокомментировал ничью в матче УПЛ против ЛНЗ
Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о ничьей с ЛНЗ (2:2) в 23-м туре УПЛ и поделился мыслями о предстоящем противостоянии с АЗ Алкмар.
– Понятно настроение ЛНЗ, ведь, как признаются сами игроки, такой результат для них является приемлемым. В то же время вы, наверное, покидаете Черкассы с разочарованием?
– Сейчас для нас ничего не изменилось. Безусловно, мы могли получить дополнительное преимущество в три очка, однако это футбол и такое случается.
– Сразу главный вопрос: обратили внимание, что во время второго забитого мяча «Шахтера» несколько ассистентов Арды Турана что-то вам показывали, вы в ответ показали определенные жесты. Эта передача была заранее наигранной?
– Общались, и тренеры подсказали, как нужно было сделать и как будет правильно. Хорошо, что все прислушались к установке и все удалось реализовать. Мы готовились к сопернику, поэтому передача была целенаправленной.
– «Шахтер» много путешествует, мы слышали оценку этой ситуации от Арды Турана и Дарио Срны. Дмитрий, как вам, человеку, который ощущает переезды автобусами, поездами и самолетами в таких условиях, удается находить эмоции? Какой будет оценка последней недели?
– Есть моменты с переездами, однако руководство делает для нас максимум, чтобы мы комфортно добирались на матчи. У нас такой календарь, но это наша работа, каждый должен профессионально относиться к этому. Самое главное – это результат.
– Очень комфортное преимущество над АЗ после первого поединка, но, наверное, команда будет помнить подобную ситуацию после встречи с «Лехом». Какое отношение к ответному матчу в Алкмаре?
– Будет совсем другая игра, поскольку АЗ будет выступать перед своими трибунами, и для нас в этом противостоянии еще ничего не решено. Мы не должны расслабляться. Нужно сохранять концентрацию до конца, чтобы проходить дальше, потому что ошибки на таком уровне не прощаются.
Ответная игра состоится 14 апреля в 22:00 по Киеву