Потеря сливочных. Реал отправился на матч с Баварией без одного защитника

Молодой защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио не отправился с командой в Мюнхен на второй матч против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Рауль остался дома из-за проблем со здоровьем, а именно из-за гастроэнтерита – воспаления слизистой оболочки желудка и кишечника. Хотя «сливочные» пока воздержались от официальных комментариев по поводу ситуации с игроком.

По словам издания Mundo Deportivo, будущее Асенсио в составе мадридцев остается туманным. У игрока сложные отношения с тренером Альваро Арбелоа, с которым у него даже была словесная перепалка.

В этом сезоне Рауль сыграл 31 матч, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля в 22:00. Первая встреча команд завершилась победой мюнхенцев – 2:1.