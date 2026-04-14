  Потеря сливочных. Реал отправился на матч с Баварией без одного защитника
Потеря сливочных. Реал отправился на матч с Баварией без одного защитника

Рауль Асенсио будет следить за матчем Лиги чемпионов из дома

Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Молодой защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио не отправился с командой в Мюнхен на второй матч против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Рауль остался дома из-за проблем со здоровьем, а именно из-за гастроэнтерита – воспаления слизистой оболочки желудка и кишечника. Хотя «сливочные» пока воздержались от официальных комментариев по поводу ситуации с игроком.

По словам издания Mundo Deportivo, будущее Асенсио в составе мадридцев остается туманным. У игрока сложные отношения с тренером Альваро Арбелоа, с которым у него даже была словесная перепалка.

В этом сезоне Рауль сыграл 31 матч, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля в 22:00. Первая встреча команд завершилась победой мюнхенцев – 2:1.

По теме:
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Все в раздевалке верят, что мы можем снова это сделать»
Доминик СОБОСЛАИ: «Я готов умереть на поле»
Атлетико – Барселона. Текстовая трансляция матча
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Футбол | 14 апреля 2026, 14:27 21
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ

Будет создана рабочая группа по вопросам судейства

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины
Футбол | 14 апреля 2026, 19:59 7
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины

УАФ объявила, что встреча пройдет во Львове

Еврокубки с Ярославом Перканюком
Футбол | 14.04.2026, 11:15
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Еврокубки с Ярославом Перканюком
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Футбол | 14.04.2026, 08:16
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Футбол | 14.04.2026, 07:14
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Популярные новости
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
13.04.2026, 00:43 1
Другие виды
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
13.04.2026, 03:02 1
Бокс
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
14.04.2026, 08:32 41
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 3
Футбол
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 12
Футбол
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
13.04.2026, 20:42 1
Бокс
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
14.04.2026, 06:30 14
Футбол
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
13.04.2026, 15:31 1
Футбол
