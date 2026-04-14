  4. Обнародована заявка женской сборной Украины на игру отбора ЧМ с Исландией
14 апреля 2026, 16:43 | Обновлено 14 апреля 2026, 17:14
Обнародована заявка женской сборной Украины на игру отбора ЧМ с Исландией

Сине-желтая команда сыграет матч 3-го тура квалификации ЧМ-2027

УАФ

Обнародована заявка женской сборной Украины на матч 3-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

14 апреля в 21:30 в Рейкьявике встретятся сборные Исландии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре Украина уступила Англии (1:6), Испания переиграла Исландию (3:0). Во втором туре Украина проиграла Испании (1:3), а Англия взяла верх над Исландией (2:0)

Турнирное положение: Англия, Испания (по 6 очков), Исландия, Украина (по 0).

Заявка сборной Украины: Боклач, Подольская, Петрик, Котик, Андрухив, Семкив, Калинина, Шайнюк, Бойчук, Радионова, Молодюк, Келюшик, Заборовец, Котяш, Кунина, Овдийчук, Апанащенко, Корсун, Кравчук, Глущенко, Ольхова, Басанская, Самсон.

женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин женская сборная Исландии по футболу Исландия - Украина Ия Андрущак Лига наций по футболу среди женщин заявка
