Паулу ФОНСЕКА: «Я сказал это, чтобы спровоцировать его реакцию»

Главный тренер Лиона Паулу Фонсека объяснил, почему критиковал бразильского форварда Эндрика, принадлежащего мадридскому Реалу.

«Тренеру необходимо найти стратегию, чтобы вызвать реакцию игроков – именно это я и сделал. Я сказал это, чтобы спровоцировать его реакцию, и я увидел ее.

Да, мы поговорили. Эндрик – молодой игрок, очень положительный человек, мне очень нравится его характер. В свои 19 лет он переживает период эволюции и перемен, но мы поговорили, все хорошо», – сказал Фонсека.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Лион занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея 51 турнирный балл после 29 сыгранных матчей.