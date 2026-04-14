Паулу ФОНСЕКА: «Я сказал это, чтобы спровоцировать его реакцию»
Тренер Лиона рассказал, зачем критиковал Эндрика
Главный тренер Лиона Паулу Фонсека объяснил, почему критиковал бразильского форварда Эндрика, принадлежащего мадридскому Реалу.
«Тренеру необходимо найти стратегию, чтобы вызвать реакцию игроков – именно это я и сделал. Я сказал это, чтобы спровоцировать его реакцию, и я увидел ее.
Да, мы поговорили. Эндрик – молодой игрок, очень положительный человек, мне очень нравится его характер. В свои 19 лет он переживает период эволюции и перемен, но мы поговорили, все хорошо», – сказал Фонсека.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Лион занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея 51 турнирный балл после 29 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
