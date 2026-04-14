  4. Не убедил. Милан отказался от трансфера игрока сборной Германии
14 апреля 2026, 12:49 | Обновлено 14 апреля 2026, 12:50
Не убедил. Милан отказался от трансфера игрока сборной Германии

Никлас Фюллькруг по завершении аренды вернется в «Вест Хэма»

Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фюллькруг

Немецкий форвард Никлас Фюллькруг покинет летом «Милан» по завершении срока аренды и вернется в «Вест Хэм».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» не намерены активировать опцию выкупа контракта нападающего за 5 миллионов евро.

Будущее Никласа остается под вопросом, поскольку после возвращения к «молотобойцам» он будет искать новую команду.

Фюллькруг присоединился к «Милану» на правах аренды в начале 2026 года, однако закрепиться в роли ключевого форварда не сумел: на его счету 16 матчей и лишь один гол за «россонери».

По теме:
В ЛНЗ пояснили, повторят ли судьбу Александрии после яркого сезона УПЛ
Шахтер покупает Бруниньо. Стали известны все детали готовящегося трансфера
Форвард сборной Украины оказался не нужен известному тренеру
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Футбол | 14 апреля 2026, 08:16 5
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию

Украинец вошел в заявку парижан на матч против «Ливерпуля»

В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Футбол | 14 апреля 2026, 08:42 6
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии

Украинский вратарь Андрей Лунин сыграет против мюнхенцев

Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Футбол | 14.04.2026, 09:37
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 14.04.2026, 10:59
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Футбол | 14.04.2026, 06:30
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Популярные новости
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
13.04.2026, 00:02
Бокс
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 6
Футбол
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
13.04.2026, 00:43 1
Другие виды
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
13.04.2026, 15:31 1
Футбол
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 18
Футбол
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 71
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 84
Футбол
