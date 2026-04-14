Не убедил. Милан отказался от трансфера игрока сборной Германии
Никлас Фюллькруг по завершении аренды вернется в «Вест Хэма»
Немецкий форвард Никлас Фюллькруг покинет летом «Милан» по завершении срока аренды и вернется в «Вест Хэм».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» не намерены активировать опцию выкупа контракта нападающего за 5 миллионов евро.
Будущее Никласа остается под вопросом, поскольку после возвращения к «молотобойцам» он будет искать новую команду.
Фюллькруг присоединился к «Милану» на правах аренды в начале 2026 года, однако закрепиться в роли ключевого форварда не сумел: на его счету 16 матчей и лишь один гол за «россонери».
🚨🇩🇪 Niclas Füllkrug, expected to leave AC Milan in June without plans to activate €5m buy option clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026
Füllkrug would return to West Ham and then leave the club again. pic.twitter.com/cGN3OrKgHT
