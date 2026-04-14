Известно, почему Лунин продлил с Реалом контракт до 2030 года

По информации испанского издания AS, украинский вратарь Андрей Лунин никогда не имел сомнений в том, чтобы оставаться в Реале, несмотря на роль резервного кипера за спиной Тибо Куртуа.

Многих удивило, что игрок продлил контракт сразу до середины 2030 года, но Лунин хотел отблагодарить клуб за поддержку и отношение к нему в течение всего времени.

Особенно Андрея порадовало отношение к нему и его семье после начала полномасштабного вторжения россии – руководство внимательно отнеслось к ситуации и поддерживало игрока.

Такое же отношение всегда было со стороны команды и любого тренерского штаба, поэтому игрок не волновался из-за длительности договора.

Сейчас Лунин снова стал основным, так как Куртуа получил травму.