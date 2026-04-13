Во вторник, 14 апреля, состоится поединок квалификации женского чемпионата мира, в котором встретятся сборные Исландии и Украины. Матч пройдет в Рейкьявике на стадионе «Лейгардальсведлюр», игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

Исландки и украинки потерпели по два поражения в группе А3 от Англии и Испании. Европейская квалификация на чемпионат мира состоит из трех этапов. Напрямую на ЧМ-2027 выйдут победительницы четырех групп Лиги А. Остальные команды продолжат борьбу за выход на мировое первенство в матчах плей-офф. В апреле «сине-желтые» также проведут гостевой поединок против действующих чемпионок мира испанок.

