14 апреля 2026, 17:17 | Обновлено 14 апреля 2026, 17:21
Динамо планирует расстаться с двумя форвардами. Но есть проблема

У Герреро и Бленуце большие контракты

ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

По информации известного журналиста и комментатора Игоря Цыганыка, летом Динамо планирует продать двух форвардов – Владислава Бленуце и Эдуардо Герреро.

Румынский игрок сам хочет покинуть команду и не видит себя в Украине, а вот Герреро полностью потерял доверие тренера Игоря Костюка.

Игрок из-за дисквалификации Матвея Пономаренко получил свой шанс в основе в прошлом туре, но никак себя не проявил и разочаровал наставника.

Проблемой с Герреро может быть его контракт еще на три года. Клубу будет непросто оформить продажу нападающего.

В нынешнем сезоне у Эдуардо 3 гола и ассист в УПЛ.

У Бленуце контракт до 2030 года, однако сам футболист хочет уйти, а на него есть спрос в Румынии, чти облегчит сделку.

По теме:
Саленко удивил прогнозом на матч Полесье – Шахтер в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ и УПЛ решают проблемы судейства. Известны подробности
Полуфинал Кубка Украины. УАФ утвердила стадионы и даты проведения матчей
Владислав Бленуце Эдуардо Герреро Динамо Киев Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 14 апреля 2026, 16:59 7
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Ответный поединок начнется 14 апреля в 22:00 по Киеву

Еврокубки с Ярославом Перканюком
Футбол | 14 апреля 2026, 11:15 0
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Еврокубки с Ярославом Перканюком

Безнадежно для «Барсы» и «Ливера», «Реал» поборется, «Шахтер» пройдет дальше

Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Футбол | 14.04.2026, 07:39
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Футбол | 13.04.2026, 17:59
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
Футбол | 14.04.2026, 14:19
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
дивно, шо хтось реагує на х..ню циганика...)
Які проблеми? Відпускають вільними агентами... І зеконолять на зарплаті. бо більше ні на чому.
а відколи це 0+0=2? 
в ДК єдиний граючий форвард,  Блєнуце та Гереро хіба що на папері форварди
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 3
Футбол
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
13.04.2026, 05:02 3
Бокс
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13.04.2026, 09:01 65
Футбол
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
13.04.2026, 14:23 9
Футбол
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
13.04.2026, 00:02
Бокс
Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
12.04.2026, 18:37 8
Теннис
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 6
Футбол
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
13.04.2026, 09:21 10
Бокс
