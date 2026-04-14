Динамо планирует расстаться с двумя форвардами. Но есть проблема

По информации известного журналиста и комментатора Игоря Цыганыка, летом Динамо планирует продать двух форвардов – Владислава Бленуце и Эдуардо Герреро.

Румынский игрок сам хочет покинуть команду и не видит себя в Украине, а вот Герреро полностью потерял доверие тренера Игоря Костюка.

Игрок из-за дисквалификации Матвея Пономаренко получил свой шанс в основе в прошлом туре, но никак себя не проявил и разочаровал наставника.

Проблемой с Герреро может быть его контракт еще на три года. Клубу будет непросто оформить продажу нападающего.

В нынешнем сезоне у Эдуардо 3 гола и ассист в УПЛ.

У Бленуце контракт до 2030 года, однако сам футболист хочет уйти, а на него есть спрос в Румынии, чти облегчит сделку.