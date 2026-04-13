Клубы УПЛ не хотят приходить на встречу с Шевченко
Не видят в этом смысла
14 апреля должна состояться встреча президента УАФ Андрея Шевченко с клубами УПЛ. Встречу инициировали после ряда скандальных судейских моментов.
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил, что руководители многих клубов не видят смысла в этой встрече.
«Знаю владельцев клубов, которые не хотят быть на встрече. Они знают, что там будет: рабочая группа, давайте обсуждать и на этом все закончится».
«Шевченко удобно, и он между своими делами на четыре дня приехал в Украину. Они понимают, что смысла собираться нет», – сказал Цыганык.
На этой неделе должна состояться не только встреча клубов, но и конгресс УАФ.
