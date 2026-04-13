Клубы УПЛ не хотят приходить на встречу с Шевченко

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 апреля 2026, 19:25 | Обновлено 13 апреля 2026, 19:50
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

14 апреля должна состояться встреча президента УАФ Андрея Шевченко с клубами УПЛ. Встречу инициировали после ряда скандальных судейских моментов.

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил, что руководители многих клубов не видят смысла в этой встрече.

«Знаю владельцев клубов, которые не хотят быть на встрече. Они знают, что там будет: рабочая группа, давайте обсуждать и на этом все закончится».

«Шевченко удобно, и он между своими делами на четыре дня приехал в Украину. Они понимают, что смысла собираться нет», – сказал Цыганык.

На этой неделе должна состояться не только встреча клубов, но и конгресс УАФ.

Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
Ну, якщо йому байдуже хай подає у відставку, відмовиться від зарплати і займається справами, які його цікавлять. В чому проблема ?
