Клубы УПЛ не хотят приходить на встречу с Шевченко

14 апреля должна состояться встреча президента УАФ Андрея Шевченко с клубами УПЛ. Встречу инициировали после ряда скандальных судейских моментов.

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил, что руководители многих клубов не видят смысла в этой встрече.

«Знаю владельцев клубов, которые не хотят быть на встрече. Они знают, что там будет: рабочая группа, давайте обсуждать и на этом все закончится».

«Шевченко удобно, и он между своими делами на четыре дня приехал в Украину. Они понимают, что смысла собираться нет», – сказал Цыганык.

На этой неделе должна состояться не только встреча клубов, но и конгресс УАФ.