Буковина-2 проиграла Атлету. Результаты матчей 26-го тура Второй лиги

В понедельник, 13 апреля, во Второй лиге состоялись матчи 26-го тура. Команды групп А и Б провели пять поединков.

Аутсайдер группы А ФК «Реал Фарма» добыла третье очко в сезоне. Команда на своем поле сыграла вничью 0:0 со «Скалой 1911».

Настоящая драма разыгралась в матче «Буковина-2» – «Атлет». При счете 1:1 хозяева пропустили автогол на 88-й минуте. А в компенсированное время «Атлет» добил соперника.



Вторая лига. 26-й тур, 13 апреля

Буковина-2 – Атлет – 1:3

Голы: Гамолов, 37 – Тищенко, 60, Дзюбин, 88 (автогол), Пресич, 90+4

Реал Фарма – Скала 1911 – 0:0

Пенуэл – Ребел – 1:1

Голы: Мациюк, 70 (пенальти) – Максименко, 90+1

Горняк-Спорт – Левый Берег-2 – 0:2

Голы: Корниенко, 7, Ткач, 17 (автогол)

Диназ – Чайка – 0:2

Голы: Венгер, 82, 84 (пенальти)

