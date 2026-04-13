  4. Рейтинг ATP. Синнер опередил Алькараса, Сачко покинул топ-200
13 апреля 2026, 16:29
Рейтинг ATP. Синнер опередил Алькараса, Сачко покинул топ-200

Янник опережает Карлоса на 110 очков, украинец теперь занимает 208-ю позицию

136
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

13 апреля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

Первую строчку мирового рейтинга возглавил итальянский теннисист Янник Синнер, который обогнал испанца Карлоса Алькараса после триумфа на Мастерсе в Монте-Карло на 110 очков.

В активе Янника – 13 350 баллов.

На втором месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас с 13 240 очками.

В топ-10 рейтинга также произошло нсколько изменений.

Представитель Канады Феликс Оже-Альяссим стал пятым в мировом рейтинге, а итальянец Лоренцо Музетти, занимавший эту позицию, опустился на девятую строчку.

Американец Бен Шелтон поднялся на две строчки и теперь занимает шестое место, опередив австралийского теннисиста Алекс де Минаура, который стал седьмым.

Другой представитель США Тейлор Фритц поднялся на восьмое место.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко опустился на 28 позиций, покинув топ-200, и теперь занимает 208-ю строчку.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге ATP

