Букмекеры назвали фаворита чемпионского матча в УПЛ

В понедельник, 13 апреля 2026 года, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между черкасским ЛНЗ и донецким «Шахтером».

Букмекеры в день матча обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коэффициент на победу ЛНЗ составляет 5,00 – команда Виталия Пономарева, несмотря на статус хозяина поля, считается явным аутсайдером. Ничья оценивается коэффициентом 3.29, тогда как победа «Шахтера» – 1.90.

Матч состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.