Букмекеры назвали фаворита чемпионского матча в УПЛ
Шахтер имеет большие шансы на победу над ЛНЗ
В понедельник, 13 апреля 2026 года, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между черкасским ЛНЗ и донецким «Шахтером».
Букмекеры в день матча обновили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу ЛНЗ составляет 5,00 – команда Виталия Пономарева, несмотря на статус хозяина поля, считается явным аутсайдером. Ничья оценивается коэффициентом 3.29, тогда как победа «Шахтера» – 1.90.
Матч состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
