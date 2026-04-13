Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Этот гол значит для меня очень много»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Кудровкой»
Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко прокомментировал победу над «Кудривкой» (2:1) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Ярослав, поздравляем с победой! Расскажи, какие эмоции после такого поединка?
– Спасибо за поздравления. Эмоции положительные, ведь мы победили. Это было непросто, это было, скажем так, с некоторыми «подводными камнями». У нас три очка в таблице – это самое главное.
– Сегодня ты забил важный гол. Насколько он был значим для тебя лично?
– Очень много значит. Этот гол принес только позитив, потому что помог команде победить. Для меня самое главное – чтобы «Кривбасс» побеждал и добивался успеха. Болельщики, думаю, довольны этим матчем.
– Как бы ты охарактеризовал матч в целом?
– Матч был сложным и по структуре, и по накалу страстей. Но мы проявили характер, боролись до последней минуты и вырвали победу.
– Сегодня большой праздник – Пасха. Что бы ты хотел пожелать болельщикам?
– Прежде всего, хочу поздравить всех с праздником, с Пасхой! Очень рад, что в светлый праздник Пасхи мы смогли победить и подарить такой позитив нашим болельщикам. Христос Воскрес!
