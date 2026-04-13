ВИДЕО. Вратарь сборной Бразилии во время матча подрался с телекамерой
Эдерсон от души зарядил по камере во время игры чемпионата Турции
«Фенербахче» «разобрал на запчасти» оборону «Кайсериспора» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Турции, но для вратаря «канареек» и сборной Бразилии Эдерсона этот поединок складывался не так хорошо, несмотря на то что удалось не пропустить.
По ходу игры 32-летний футболист получил болезненное повреждение и выместил всю злость на телекамере, которую к нему на штанге опустил оператор. Впрочем, замена не потребовалась, и Эдерсон доиграл матч в рамке.
За пять туров до финиша чемпионата «Фенербахче» уступает всего два очка лидирующему «Галатасараю». В этом сезоне экс-кипер «Манчестер Сити» пропустил 31 гол в 33 матчах и 13 раз оставлял ворота «сухими».
EDERSON FED UP WITH THE CAMERAS 🎥🤬— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) April 12, 2026
The Fenerbahçe goalkeeper lashed out at a broadcast camera after going down injured during the match ❌#Ederson #Fenerbahce #SuperLig #Football #Reaction pic.twitter.com/wDMNgbe7Ji
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
