ВИДЕО. Вратарь сборной Бразилии во время матча подрался с телекамерой

«Фенербахче» «разобрал на запчасти» оборону «Кайсериспора» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Турции, но для вратаря «канареек» и сборной Бразилии Эдерсона этот поединок складывался не так хорошо, несмотря на то что удалось не пропустить.

По ходу игры 32-летний футболист получил болезненное повреждение и выместил всю злость на телекамере, которую к нему на штанге опустил оператор. Впрочем, замена не потребовалась, и Эдерсон доиграл матч в рамке.

За пять туров до финиша чемпионата «Фенербахче» уступает всего два очка лидирующему «Галатасараю». В этом сезоне экс-кипер «Манчестер Сити» пропустил 31 гол в 33 матчах и 13 раз оставлял ворота «сухими».

Эдерсон от души зарядил по камере во время игры чемпионата Турции