  4. Завершил карьеру в 29 на пике: история, которая шокировала футбольный мир
13 апреля 2026, 04:57 | Обновлено 13 апреля 2026, 05:00
Завершил карьеру в 29 на пике: история, которая шокировала футбольный мир

Необычная история Хидетоси Накаты

Getty Images/Global Images Ukraine. Хидетоси Наката

Хидетоси Наката завершил карьеру в 29 лет сразу после чемпионата мира-2006.

Тогда Хидетоси Наката неожиданно объявил об уходе из футбола после выступления сборной Японии в Германии. Завершение карьеры в таком возрасте – редкость, особенно без серьезных причин, но он решил уйти на пике.

Последний сезон он провел в «Болтоне» под руководством Сэма Аллардайса, став любимцем болельщиков и помог команде занять восьмое место и выйти в еврокубки.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

До этого Наката выиграл Серию А с «Ромой» в 2001 году и Кубок Италии с «Пармой» в 2002-м, а также дважды признавался лучшим игроком Азии.

Аллардайс не был удивлен решением: «Он имел время все обдумать. У него была блестящая карьера, и для меня было честью с ним работать».

В 2004 году Наката вошел в список ФИФА 100 от Пеле, а также получил высокую государственную награду Италии за вклад в продвижение страны.

Сам игрок объяснил: «Я решил за полгода до турнира, что это мой последний сезон. Я больше не буду играть профессионально, но футбол навсегда останется со мной».

Максим Лапченко Источник: Sport Bible
Та чувак просто кайфує від виготовлення дерев'яних чашок
