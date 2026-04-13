Завершил карьеру в 29 на пике: история, которая шокировала футбольный мир

Хидетоси Наката завершил карьеру в 29 лет сразу после чемпионата мира-2006.

Тогда Хидетоси Наката неожиданно объявил об уходе из футбола после выступления сборной Японии в Германии. Завершение карьеры в таком возрасте – редкость, особенно без серьезных причин, но он решил уйти на пике.

Последний сезон он провел в «Болтоне» под руководством Сэма Аллардайса, став любимцем болельщиков и помог команде занять восьмое место и выйти в еврокубки.

До этого Наката выиграл Серию А с «Ромой» в 2001 году и Кубок Италии с «Пармой» в 2002-м, а также дважды признавался лучшим игроком Азии.

Аллардайс не был удивлен решением: «Он имел время все обдумать. У него была блестящая карьера, и для меня было честью с ним работать».

В 2004 году Наката вошел в список ФИФА 100 от Пеле, а также получил высокую государственную награду Италии за вклад в продвижение страны.

Сам игрок объяснил: «Я решил за полгода до турнира, что это мой последний сезон. Я больше не буду играть профессионально, но футбол навсегда останется со мной».