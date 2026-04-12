Франция12 апреля 2026, 20:49 | Обновлено 12 апреля 2026, 20:51
Стало известно, выйдет ли Яремчук в основе Лиона на матч Лиги 1
«Ткачи» дома будут принимать «Лорьян»
Украинский форвард Роман Яремчук выйдет с первых минут в составе «Лиона» на матч 29-го тура французской Лиги 1.
Соперником «ткачей» станет середняк национального чемпионата – «Лорьян».
Матч пройдет в Лионе на «Парк Олимпик Лионне». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Лион» имеет 48 очков, тогда как у «Лорьяна» 38 баллов.
Стартовые составы команд на матч «Лион» – «Лорьян»
Комментарии 1
Можете ті самі заголовки про Судакова весь час писати як про Яремчука і Забарного?
