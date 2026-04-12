20-летняя украинская теннисистка завоевала второй трофей ITF в карьере

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 729) завоевала трофей хардового турнира ITF W15 в Монастире, Тунис.

В финале 20-летняя украинка в трех сетах переиграла вторую сеяную Еву Мари Ворачек (Германия, WTA 523) за 2 часа и 37 минут.

ITF W15 Монастир. Хард. Финал

Дарья Есипчук (Украина) – Ева Мари Ворачек (Германия) [2] – 2:6, 7:6 (7:3), 6:3

Во второй партии Есипчук отыгралась со счета *3:5 (15:30), дважды не позволив сопернице подать на матч – в девятом и 12-м геймах.

Дарья провела второй финал на уровне ITF в карьере (одиночный разряд) и завоевала второй трофей – в октябре 2024 года она также стала чемпионкой 15-тысячника в Монастире.

В активе Есипчук есть семь трофеев ITF в парном разряде – четыре в 2023 году и три в 2025.