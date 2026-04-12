Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 20-летняя украинская теннисистка завоевала второй трофей ITF в карьере
ITF
12 апреля 2026, 15:14
20-летняя украинская теннисистка завоевала второй трофей ITF в карьере

Дарья Есипчук стала чемпионкой 15-тысячника в Монастире

Instagram. Дарья Есипчук

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 729) завоевала трофей хардового турнира ITF W15 в Монастире, Тунис.

В финале 20-летняя украинка в трех сетах переиграла вторую сеяную Еву Мари Ворачек (Германия, WTA 523) за 2 часа и 37 минут.

ITF W15 Монастир. Хард. Финал

Дарья Есипчук (Украина) – Ева Мари Ворачек (Германия) [2] – 2:6, 7:6 (7:3), 6:3

Во второй партии Есипчук отыгралась со счета *3:5 (15:30), дважды не позволив сопернице подать на матч – в девятом и 12-м геймах.

Дарья провела второй финал на уровне ITF в карьере (одиночный разряд) и завоевала второй трофей – в октябре 2024 года она также стала чемпионкой 15-тысячника в Монастире.

В активе Есипчук есть семь трофеев ITF в парном разряде – четыре в 2023 году и три в 2025.

Вероника Подрез ITF Монастир трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем