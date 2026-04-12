Лионель Месси ждет в Интер Майами легенду Реала
Каземиро может продолжить карьеру в MLS
Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в «Интер Майами». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 33-летний футболист, который уже летом станет свободным агентом, может продолжить арьеру в США. В команде бразильца хочет видеть легендарный Лионель Месси.
В текущем сезоне на счету Каземиро 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться семью забитыми мячами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось о том, что Месси выбрал себе новую команду после «Интер Майами».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
