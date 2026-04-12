В итальянском футболе раскритиковали запрет на рекламу азартных игр
Президент FIGC предложил новый налог для поддержки футбола
Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина раскритиковал запрет на рекламу азартных игр, назвав его неэффективным.
В новом отчете он призвал власти пересмотреть ограничения и ввести специальный налог на доходы от ставок с последующим реинвестированием средств в спорт.
Согласно предложению, доходы от налога могут направляться на развитие молодежного футбола, модернизацию стадионов и программы по борьбе с игровой зависимостью. Гравина считает, что это поможет решить проблему хронического недофинансирования отрасли.
В отчете также отмечается, что запрет рекламы 2018 года не привел к снижению уровня нелегального гемблинга или участия несовершеннолетних, но при этом существенно сократил доходы клубов от спонсорства.
На фоне реформ рынка азартных игр и сокращения числа лицензий, итальянский футбол продолжает испытывать финансовое давление. Совокупные убытки клубов превышают 730 млн евро в год, а общий долг достигает около 5,5 млрд евро.
Винисиус кардинально сменил имидж для рекламной кампании букмекера
Специалисты уверены, что британский боксер успешно возобновит карьеру и одолеет россиянина
Украинец может перейти в «Ньюкасл»