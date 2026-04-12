Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. В итальянском футболе раскритиковали запрет на рекламу азартных игр
Азартные игры
Getty Images/Global Images Ukraine.Габриэле Гравина

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина раскритиковал запрет на рекламу азартных игр, назвав его неэффективным.

В новом отчете он призвал власти пересмотреть ограничения и ввести специальный налог на доходы от ставок с последующим реинвестированием средств в спорт.

Согласно предложению, доходы от налога могут направляться на развитие молодежного футбола, модернизацию стадионов и программы по борьбе с игровой зависимостью. Гравина считает, что это поможет решить проблему хронического недофинансирования отрасли.

В отчете также отмечается, что запрет рекламы 2018 года не привел к снижению уровня нелегального гемблинга или участия несовершеннолетних, но при этом существенно сократил доходы клубов от спонсорства.

На фоне реформ рынка азартных игр и сокращения числа лицензий, итальянский футбол продолжает испытывать финансовое давление. Совокупные убытки клубов превышают 730 млн евро в год, а общий долг достигает около 5,5 млрд евро.

азарт ставки Италия Габриэле Гравина
Александр Гринник Источник: iGB
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем