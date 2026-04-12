В итальянском футболе раскритиковали запрет на рекламу азартных игр

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина раскритиковал запрет на рекламу азартных игр, назвав его неэффективным.

В новом отчете он призвал власти пересмотреть ограничения и ввести специальный налог на доходы от ставок с последующим реинвестированием средств в спорт.

Согласно предложению, доходы от налога могут направляться на развитие молодежного футбола, модернизацию стадионов и программы по борьбе с игровой зависимостью. Гравина считает, что это поможет решить проблему хронического недофинансирования отрасли.

В отчете также отмечается, что запрет рекламы 2018 года не привел к снижению уровня нелегального гемблинга или участия несовершеннолетних, но при этом существенно сократил доходы клубов от спонсорства.

На фоне реформ рынка азартных игр и сокращения числа лицензий, итальянский футбол продолжает испытывать финансовое давление. Совокупные убытки клубов превышают 730 млн евро в год, а общий долг достигает около 5,5 млрд евро.

