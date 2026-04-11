ФОТО. Ведущая DAZN взорвала матч Интера: фанаты смотрели не на футбол
Элеонора Инкардона затмила матч Интер - Рома
Ведущая DAZN Элеонора Инкардона снова привлекла внимание во время матчей Серии A.
36-летняя журналистка посетила игру между «Интером» и «Ромой» на стадионе «Сан-Сиро». Перед матчем она сделала фото у кромки поля и выложила их в Instagram с подписью: «Моя футбольная Пасха».
Подписчики активно отреагировали в комментариях: «Красиво», «Очень стильный образ», «Великолепно».
Инкардона регулярно публикует гламурные снимки и встречается с игроком «Милана» Самуэле Риччи.
В матче же «Интер» уверенно обыграл «Рому» со счетом 5:2 и сохранил лидерство в Серии A.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
