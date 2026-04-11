Легендарный португалец «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжил путь к заветной отметке в 1000 голов, забив 968-й мяч в карьере.

Это произошло в начале выездного матча 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Охдуда».

Партнер Криштиану вывел португальца один на один с голкипером: Роналду своим моментом воспользовался и открыл счет в матче.

Напомним, что предыдущий матч «Аль-Наср» выиграл у клуба «Аль-Наджма» (5:2), а Криштиану стал автором дубля.

ВИДЕО. Путь к 1000. Роналду забил во втором матче подряд за Аль-Наср