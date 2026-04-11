Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ВИДЕО. Путь к 1000. Роналду забил во втором матче подряд за Аль-Наср
Саудовская Аравия
11 апреля 2026, 21:26 | Обновлено 11 апреля 2026, 21:30
553
0

ВИДЕО. Путь к 1000. Роналду забил во втором матче подряд за Аль-Наср

Криштиану уже на первых минутах прошил ворота «Аль-Ахдуда»

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португалец «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжил путь к заветной отметке в 1000 голов, забив 968-й мяч в карьере.

Это произошло в начале выездного матча 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Охдуда».

Партнер Криштиану вывел португальца один на один с голкипером: Роналду своим моментом воспользовался и открыл счет в матче.

Напомним, что предыдущий матч «Аль-Наср» выиграл у клуба «Аль-Наджма» (5:2), а Криштиану стал автором дубля.

Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахдуд
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем