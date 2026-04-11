ВИДЕО. Алькарас пришел на тренировку через час после полуфинальной битвы

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в финал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Карлос переиграл монегаска Валентена Вашеро (ATP 23) в двух сетах.

Спустя час после завершения финального матча Карлитос вернулся к тренировкам на корте.

В финальном поединке тысячника в Монако Карлитос сыграет со второй ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером.

Это будет первая финальная битва в сезоне между игроками.

Карлос и Янник играли между собой 16 раз. Испанец одержал победу в десяти поединках из 16 над итальянцем.

Финальная битва состоится завтра, 12 апреля в 16:00 по Киеву.