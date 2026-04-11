Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Алькарас пришел на тренировку через час после полуфинальной битвы
ATP
11 апреля 2026, 21:20
ВИДЕО. Алькарас пришел на тренировку через час после полуфинальной битвы

Карлос обыграл Валентена Вашеро в поединке 1/2 финала Мастерса в Монте-Карло

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в финал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Карлос переиграл монегаска Валентена Вашеро (ATP 23) в двух сетах.

Спустя час после завершения финального матча Карлитос вернулся к тренировкам на корте.

В финальном поединке тысячника в Монако Карлитос сыграет со второй ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером.

Это будет первая финальная битва в сезоне между игроками.

Карлос и Янник играли между собой 16 раз. Испанец одержал победу в десяти поединках из 16 над итальянцем.

Финальная битва состоится завтра, 12 апреля в 16:00 по Киеву.

Карлос Алькарас (теннисист) Валентен Вашеро ATP Монте-Карло Янник Синнер видео
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем