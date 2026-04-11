ВИДЕО. Алькарас пришел на тренировку через час после полуфинальной битвы
Карлос обыграл Валентена Вашеро в поединке 1/2 финала Мастерса в Монте-Карло
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в финал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Карлос переиграл монегаска Валентена Вашеро (ATP 23) в двух сетах.
Спустя час после завершения финального матча Карлитос вернулся к тренировкам на корте.
В финальном поединке тысячника в Монако Карлитос сыграет со второй ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером.
Это будет первая финальная битва в сезоне между игроками.
Карлос и Янник играли между собой 16 раз. Испанец одержал победу в десяти поединках из 16 над итальянцем.
Финальная битва состоится завтра, 12 апреля в 16:00 по Киеву.
😳 Alcaraz is back practising less than an hour after his semi-final match with Vacherot pic.twitter.com/qGzvel2JuL— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 11, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб вспомнил матч с Металлистом 1925
Преображение львовской команды