Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бартулович сказал про первую победу Металлиста 1925 над Динамо
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 18:46 | Обновлено 11 апреля 2026, 19:12
736
2

Бартулович сказал про первую победу Металлиста 1925 над Динамо

Наставник оценил успех в битве с киевлянами

В матче чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Динамо победу одержала харьковская команда со счетом 1:0. Игру оценил наставник хозяев Младен Бартулович.

– Мы очень счастливы – вся команда, весь клуб. Это первая в истории клуба победа над Динамо. Был очень трудный матч, особенно его начало. Но мы это выдержали, сражались командой на поле. Во втором тайме, я считаю, выровняли игру, заменами прибавили, забили гол и победили.

– В первом тайме была ранняя замена Баптистеллы. Можете прокомментировать?

– Я понимал, что Динамо активно начнет матч. Но не думал, что столь тяжело нам будет в первые минуты. Кауана я поставил на этот матч, чтобы он почувствовал, как это – играть против грандов, таких как Динамо или Шахтер. Это совсем другой уровень и темп, к которому нужно привыкать. После замены мы немного выровняли игру и стали смотреться лучше.

– Перед матчем много говорили о позиции опорного полузащитника. Как вы оцените игру Павлюка на этой позиции?

– Мы попробовали его там в товарищеском матче с Оболонью, и он очень хорошо сыграл. Сегодня тоже отработал качественно. Он может играть на этой позиции – это для нас хорошая опция. Мы довольны его игрой.

– Думали ли перед матчем о турнирной таблице, что с учетом не доигранного поединка против Вереса можете опередить сегодняшних соперников?

– Мы идем от матча к матчу. Впереди очень важная доигровка с Вересом, готовимся к ней. На таблицу будем смотреть уже в конце сезона.

– Матчем против Динамо команда вступает в очень насыщенный график поединков. Какие ваши ожидания?

– Каждый матч будет трудным, потому что все соперники решают свои задачи. Верес, потом Кудровка, далее кубок – нужно настраиваться на максимум в каждой игре. Мне нужны все игроки готовыми, придется делать ротацию, потому что играем через три-четыре дня. Без этого будет тяжело.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Младен Бартулович
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вітаю Младен.!!!
Ответить
0
чого радіти, динамо мертве, плюс суддя не поставив пенальті і гол забили після скидки мяча з допомогою руки.  в атаці судді мають свистіти будь-яку руку.
Ответить
-3
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем