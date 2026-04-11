ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике во главе французского клуба
Стороны ведут успешные переговоры и намерены продлить сотрудничество до 2030 года
Французский ПСЖ решил продлить сотрудничество с нынешним главным тренером Луисом Энрике до 2030 года – об этом сообщает авторитетное издание 365Scores.
В течении последних нескольких месяцев стороны обсуждали продление контракта и теперь переговоры находятся на финальной стадии.
ПСЖ и Энрике близки к окончательному соглашению, который свяжет испанского тренера с парижским клубом до 2030 года. ПСЖ хочет завершить все формальности до конца нынешнего сезона.
По условиям новой сделки, 55-летний специалист получит улучшенные условия, что позволит ему войти в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Европы.
ПСЖ набрал 63 балла и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Энрике продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где сыграют против английского «Ливерпуля».
PSG and Luis Enrique are getting closer to extending the journey together until 2030. 📝— 365Scores (@365Scores) April 11, 2026
After laying the foundations of a new-look Paris, the club appears ready to give Enrique full trust and time to implement his ideas. pic.twitter.com/LozcNl58Oo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
