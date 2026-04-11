  ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике во главе французского клуба
11 апреля 2026, 13:47 | Обновлено 11 апреля 2026, 14:19
ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике во главе французского клуба

Стороны ведут успешные переговоры и намерены продлить сотрудничество до 2030 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Французский ПСЖ решил продлить сотрудничество с нынешним главным тренером Луисом Энрике до 2030 года – об этом сообщает авторитетное издание 365Scores.

В течении последних нескольких месяцев стороны обсуждали продление контракта и теперь переговоры находятся на финальной стадии.

ПСЖ и Энрике близки к окончательному соглашению, который свяжет испанского тренера с парижским клубом до 2030 года. ПСЖ хочет завершить все формальности до конца нынешнего сезона.

По условиям новой сделки, 55-летний специалист получит улучшенные условия, что позволит ему войти в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Европы.

ПСЖ набрал 63 балла и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Энрике продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где сыграют против английского «Ливерпуля».

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Луис Энрике продление контракта
Николай Тытюк Источник: 365Scores
