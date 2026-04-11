Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»

Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко заговорил о следующем сопернике Шахтера в Лиге конференций, вспомнив матч Реала и Баварии в Лиге чемпионов (1:2).

– Если Шахтер пройдет АЗ, дальше по сетке, вероятнее всего, будет Кристал Пелес, разгромивший Фиорентину 3:0. Какие у нас шансы против середняка АПЛ?

– Все будут сравнивать, как сыграло Динамо против Кристал Пелес и как сыграл Шахтер. Шансы есть всегда и у любой команды. Ошибаются все: тренеры, защитники, вратари.

Не каждый вратарь пропустит такой гол от Кейна, который пропустил Лунин в матче с Баварией. Но Кейн этим вторым голом разбудил Реал – Мбаппе мог дважды забить! Так что шансы всегда есть. И не нужно рассказывать, что слабых команд в еврокубках нет – судя по некоторым счетам и ошибкам, они есть, – сказал Леоненко.

Ответный матч между Шахтером и АЗ состоится в четверг, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по киевскому времени.