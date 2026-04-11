  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11 апреля 2026, 13:09
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»

Эксперт заговорил о следующем сопернике Шахтера в Лиге конференций

ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко заговорил о следующем сопернике Шахтера в Лиге конференций, вспомнив матч Реала и Баварии в Лиге чемпионов (1:2).

– Если Шахтер пройдет АЗ, дальше по сетке, вероятнее всего, будет Кристал Пелес, разгромивший Фиорентину 3:0. Какие у нас шансы против середняка АПЛ?

– Все будут сравнивать, как сыграло Динамо против Кристал Пелес и как сыграл Шахтер. Шансы есть всегда и у любой команды. Ошибаются все: тренеры, защитники, вратари.

Не каждый вратарь пропустит такой гол от Кейна, который пропустил Лунин в матче с Баварией. Но Кейн этим вторым голом разбудил Реал – Мбаппе мог дважды забить! Так что шансы всегда есть. И не нужно рассказывать, что слабых команд в еврокубках нет – судя по некоторым счетам и ошибкам, они есть, – сказал Леоненко.

Ответный матч между Шахтером и АЗ состоится в четверг, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по киевскому времени.

Виктор Леоненко Андрей Лунин Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид Лига конференций Кристал Пэлас Шахтер Донецк АЗ Алкмаар
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
не каждый пропустит?  а что, там был легкий удар?
Показать Скрыть 2 ответа
Проблема не в тому що він пропускає голи де можна врятувати. Проблема у тому що він пропускає майже усі такі голи. Якби Шовковський той же так грав то від Барселони, Арсеналу та інших по 5 голів мінімум пропускали.  
Непоганий був гравець. Якби були мізки, міг би досягти високого рівня. Але балакати публічно Леоненку категорично протипоказано, розумовий рівень нижче плінтуса.
не каждый так спизди т как Витя
Ну якби голкіпери регулярно брали такі удари сам Вітька небагато б забив голів в свій час. Ех, був би у нас в збірній такий нападник як Гаррі, який вмів би такі легкі дяк відбиття удари лупити....
